Prezzi DAZN 2024, arriva la stangata

DAZN si è aggiudicato nuovamente i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A per il prossimo quinquennio e se già l’anno scorso molti hanno avuto da ridire per il rincaro sul listino, anche il 2024 non offre buone nuove. Salgono ancora una volta i prezzi DAZN. Ecco quanto costerà guardare la Serie A dal prossimo anno.

Anzitutto, le nuove tariffe non si applicheranno a chi ha in corso un abbonamento sottoscritto prima dell’aumento dei prezzi. Il nuovo listino, infatti, si applica soltanto ai nuovi abbonati,

Il piano Start, che non comprende la Serie A avrà un piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate di 11,99€ al mese. Questo prezzo si applicherà soltanto a chi accetta il vincolo di 12 mesi. Al termine del dodicesimo mese, il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta dell’utente.

E’ previsto un piano annuale con pagamento in un’unica soluzione di 99€ all’anno.

Se, invece, si vorrà pagare mensilmente, senza vincoli, l’offerta avrà un costo di 14,99€ al mese. La disdetta è possibile con un preavviso di 30 giorni.

Piano Standard

Questo è il piano che include, tra le altre la Serie A. Anche in questo caso è previsto un piano annuale con pagamento dilazionato di 34,99€ al mese con vincolo di 12 mesi, oppure possibilità di pagare una intera annualità anticipata a 359€.

Per chi vorrà pagare mensilmente, senza vincolo di 12 mesi, il costo sarà di 40,99€ al mese. La disdetta è possibile con un preavviso di 30 giorni. Questo è l’unico listino che non ha subito rincari rispetto all’offerta precedente.

Piano Plus

In questo caso, il piano annuale con pagamento mensile sarà di 49,99€ al mese con vincolo di 12 mesi. Il piano annuale pagato in un’unica soluzione anticipata è di 539€ all’anno. Al termine del dodicesimo mese, il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente.

L’offerta mensile senza vincoli, invece, prevede un canone di 59,99€ al mese. La disdetta è possibile con un preavviso di 30 giorni.

A questo indirizzo una guida su come vedere le partite di DAZN utilizzando una chiavetta Fire TV.