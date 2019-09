Auricolari Bluetooth per sportivi con chiusura magnetica in offerta a 13,50 euro

Se cercate un paio di cuffie Bluetooth che si distinguono dalle solite cuffiette in-ear, quelle di Vava potrebbero fare al caso vostro e adesso costano anche meno: grazie ad un coupon le pagate infatti soltanto 13,50 euro.

Innanzitutto è impossibile perderle perché sono dotate di un sistema magnetico che permette di chiuderle a mo’ di collana quando non sono in uso. Così potete godere di tutti i vantaggi di una cuffia Bluetooth, che non è legata al telefono limitandone uso e movimenti, ma con la possibilità di appenderle al collo quando si smette di ascoltare musica per fare altro.

Grazie alla pratica custodia in dotazione si possono facilmente riporre dopo l’uso in una tasca dei pantaloni o in quella di un borsone per la palestra. Inoltre hanno anche alcune alette che ne migliorano la stabilità quando indossate, permettendo così di affiancarle anche ad attività movimentate come jogging, boxe, ecc.

Se volete acquistarli, su Amazon costano quasi 20 euro ma se al momento inserite il codice E9WTV9RZ il prezzo scende a soli 13,50 euro.