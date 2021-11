Auricolari Momentum True Wireless 2, gli anti AirPods Pro a solo 189,99 euro.

Se cercate una eccellente alternativa agli AirPods Pro andate su Amazon dove trovate gli auricolari Momentum True Wireless 2 ad un prezzo straordinario: 189,99 euro.

Stiamo parlando di auricolari top che al momento del loro lancio hanno costituito un parametro in vari ambiti,. dalla qualità della riproduzione musicale alla capacità di sopprimere il rumore. La struttura di questi accessori è studiata proprio intorno a questi due aspetti fondamentali per auricolari moderni.

La musica che offrono, consolida la fama del produttore che in questo campo da sempre non ha molti rivali: le note si compongono in un tessuto molto dettagliato, con bassi profondi ma bilanciati, alti e medi che collaborano e un effetto palco straordinario per la tipologia del dispositivo. È noto che gli auricolari Bluetooth e ancora più quelli true wireless non possono essere un il benchmark in quanto fedeltà musicale ma con i Sennheiser Momentum True Wireless 2 siamo molto vicini al massimo che è possibile fare in questo ambito, anche considerando che l’attivazione dell’ANC non incide sulla qualità del suono (cosa che non accade con altri prodotti simili).

La riduzione del rumore è molto buona, più o meno pari a quella degli Airpods Pro e il design essenziale ma piacevole; infine hanno una elevata autonomia (fino a 7 ore con una carica).

L’unico limite è che sono abbastanza grandi e pesanti e non del tutto comodi per ogni tipo di orecchio. Un secondi limite, il costo, viene cancellato dall’attuale sconto: costerebbero ben 300 euro, ben sopra il prezzo non scontato degli AirPods Pro che per giunta hanno il vantaggio di essere studiati per l’iPhone. Ma ora si pagano solo 189 euro, un prezzo che è un affare per quelli che potrebbero essere ancora oggi considerati i migliori auricolari full wireless.

