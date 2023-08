AVAKA K200, l’e-bike per pendolari scontata con un codice

L’e-bike perfetta per i pendolari è in offerta: si tratta della AVAKA K200, una bicicletta che l’azienda promuove soprattutto per chi ha bisogno di un veicolo elettrico agile per muoversi tra casa e lavoro tutti i giorni.

Tutto ruota intorno al telaio, costruito in lega di alluminio e con una forma particolare perché realizzato «prestando maggiore attenzione al comfort di guida»: non c’è la canna alta, quindi si può salire e scendere facilmente, rendendola agile non solo per le donne o per gli uomini in giacca e cravatta, ma anche per le persone anziane.

Design a parte, con questa bici si possono macinare tantissimi chilometri e con sforzo quasi zero: la batteria infatti promette fino a 100 chilometri di autonomia con pedalata assistita, oppure 35 chilometri se si opta per la modalità Full Electric, dove non occorre neppure pedalare.

La batteria si può sganciare in modo da poterla ricaricare comodamente a casa o in ufficio e l’energia si ripristina completamente in 5-6 ore.

Il motore è da 350 Watt e riesce a portare la bici alla velocità massima di 25 chilometri orari in meno di cinque secondi. Ci sono poi il cambio Shimano a 7 velocità, ruote da 26 pollici, freni a disco meccanici su ambo le ruote e sospensioni a molla sull’anteriore. La bici pesa intorno a 32 chili e mette a disposizione un portapacchi che può sorreggere 25 chili, quindi potenzialmente anche un bambino con seggiolino.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.599,99 € è proposta a 999,99 €, tuttavia inserendo il codice NGN159G potete risparmiare altri 100 €, per un totale quindi di 700 €, spendendo 899,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.