I migliori romanzi per scoprire la Cina più affascinante e misteriosa

Marco Polo è stato il primo a parlarci, nell’epoca moderna, della Cina. Non l’ha certamente scoperta, perché i viaggi e gli scambi tra europei e cinesi vanno avanti da millenni, più o meno filtrati dalla distanza e dai “regni intermedi”. Ma la Cina, che si definisce “l’Impero di Mezzo” proprio perché ritiene la sua posizione da sempre centrale nel mondo, ha trovato il modo di dialogare con l’Occidente. Non si è mai realmente rifiutata, come invece ha fatto per secoli il Giappone, di scambiare con gli stranieri, solo che a lungo li ha ritenuti marginali e distanti.

Anche oggi che la Cina comunista è apparentemente così lontana e diversa da quella storica degli imperatori e dei regni, le cose viste con una prospettiva sufficientemente ampia sono in realtà meno differenti di quanto non sembri. Anche nella Cina storica ci sono stati interregni, contrapposizioni, guerre, regimi alternativi e in conflitto, persino conquiste come quella effettuata dai Mongoli. Alla fine, però, la Cina intesa come blocco di potere asiatico e del mondo, è rimasta sempre unita. Solo gli ultimi due secoli e mezzo l’hanno vista in una posizione di apparente “svantaggio”. Che, peraltro, a quanto pare sta per terminare.

Ecco i migliori libri per scoprire e capire meglio la storia e la vita della Cina di ieri e di oggi tra le pagine dei grndi romanzi.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Il milione. Scritto in italiano da Maria Bellonci

Non si poteva non cominciare, dalla nostra prospettiva europea e italiana, che con i viaggi di Marco Polo. La difficoltà però è quella di capirci qualcosa, vista la lingua medioevale con i quali sono stati scritti. Almeno, fino a quando non sono uscite versioni in prosa all’altezza della loro fama. Nel 1271 infatti il giovanissimo Marco Polo partì da Venezia per la Cina, dove divenne uomo di fiducia dell’imperatore del Catai. Per lui viaggiò attraverso l’Asia, terra piena di storie e leggende.

Quando, vent’anni dopo, fece ritorno in Europa, venne catturato dai Genovesi, e in carcere conobbe il poeta Rustichello da Pisa, cui dettò il resoconto dei suoi viaggi. Nacque così un’opera unica in cui si fondono l’amore per il fiabesco e il gusto per l’osservazione precisa, quasi scientifica. Secondo Maria Bellonci, che ha riscritto il libro dettato da Marco Polo in una lingua «libera ma fedelissima», la testimonianza di Marco Polo «rompe i limiti dello spazio e del tempo: ma ancora di più, ci libera dai limiti che abbiamo dentro di noi e quasi rende reale l’utopia della fratellanza».

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il viaggio in Occidente, 2 Volumi

Il più grande e bel romanzo mai scritto in Cina (e non solo). Il “racconto del viaggio in occidente” (questo il vero titolo tradotto letteralmente) è un classico della letteratura cinese, appartenente al gruppo dei quattro grandi romanzi classici di quel Paese. Fu pubblicato anonimo nel 1590 circa. Sebbene non sia pervenuta alcuna prova materiale relativa all’identità dello scrittore, lo si attribuisce tradizionalmente all’erudito Wú Chéng’ēn. Il romanzo racconta, in versione mitizzata, il viaggio di un monaco buddhista, ispirato al personaggio storico Xuánzàng. Costituisce una riflessione su quanto il buddhismo cinese avesse unito le genti, fondendo aspetti del Taoismo e del Confucianesimo in Cina. Rappresenta, inoltre, un vero e proprio percorso di purificazione dei vari personaggi, che alla fine del viaggio giungeranno all’illuminazione.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Son Goku. Lo scimmiotto di pietra

Un altro capolavoro, anche se non è uno dei quattro grandi romanzi. Scritto da Shigeo Matsueda, è la storia cinese che ha inspirato il celebre manga di Dragon Ball. Sulla cima di una montagna sacra, un magico uovo di pietra si schiude e dà alla luce uno scimmiotto astuto, veloce, indicibilmente forte e del tutto irrispettoso delle gerarchie. Per questa ragione, l’imperatore Celeste tenta di imbrigliarlo, prima con le lusinghe, poi con la forza. Ma Son Goku non ha bisogno di catene, bensì di una guida, ed è per questo che il monaco errante Sanzo Hoshi lo porta con sé in una grande avventura attraverso l’Oriente misterioso, che metterà alla prova il suo spirito indomito. Armato di un Bastone Magico e in sella alla sua Nuvola d’Oro volante, Son Goku affronta mille sfide insieme ai suoi compagni di viaggio, il maiale trasformista Cho Hakkai e lo spirito acquatico Sa Gojo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il romanzo dei tre regni (3 volumi indivisibili)

Altro grande capolavoro della letteratura classica cinese, uno dei “quattro” imprescindibili. Questo romanzo (tradotto per la prima volta in lingua italiana e in versione integrale con questi tre volumi indivisibili) è considerato universalmente “la storia delle storie”, ovvero il più grande racconto che noi uomini possiamo avere la grazia di leggere. In questo romanzo sono narrate le guerre, le battaglie e le vicende dei mitici antichi guerrieri, per la presa di potere dell’antica Cina, attraverso fatti veri, verosimili, reali o spesso, di fantasia.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il sogno della camera rossa. Romanzo cinese del secolo XVIII

Terzo caposaldo della letteratura classica cinese, questo romanzo del 1700 ha veramente tutto ed è, forse, il più facile da leggere dei “grandi quattro”. Scriveva nell’introduzione Piero Citati: “Come il Tao, Ts’ao Hsüeh-ch’in insegue una forma suprema, che insinua il meraviglioso nel banale, il vero nel falso, l’irreale nel reale. E ogni opposto prende il luogo dell’altro in un gioco di riflessi che non ha fine. Forse nessun romanziere Occidentale possiede l’oggettività di Ts’ao Hsüeh-ch’in: l’occhio chiaro e comprensivo, che fonde severità e dolcezza nella precisione della giustizia; l’intelligenza che maschera l’implacabilità del fato con la dolcezza soave dei modi. Così l’ambizione della letteratura moderna dopo Cechov e stata realizzata in questo libro, in questa cattedrale incompiuta, da un grande artista che diceva di averlo scritto per gioco, «per ingannare la noia delle sere piovose»”.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

I briganti

“I briganti” è un romanzo storico cinese del XV secolo, ambientato nella fase finale della dinastia Song settentrionale (circa 1100 d.C.), composto da 114 capitoli raccolti in 25 volumi e costituisce uno dei quattro grandi romanzi classici cinesi. È anche il più lungo (una bella gara, lo ammettiamo!) e il meno tradotto in italiano: conosciuto anche come I ribelli di Liang shan, La storia delle spiagge, Storia in riva all’acqua, Storia della Palude, Sul bordo dell’acqua, attribuito al lavoro di Shi Nai’an e Luo Guanzhong, che nel tempo furono quelli che misero assieme le storie dei 108 briganti eponimi, in realtà persone normali tradite da un cambio di potere feudale, è una lettura quasi impossibile in italiano. Per questo abbiamo scelto di darne la più avvincente e unica interpretazione che sia stata fatta nel nostro Paese, quella del fumettista Magnus.

Un classico della letteratura cinese del XV secolo, un romanzo proibito, diventa sotto le matite di Magnus il racconto di una rivoluzione. Un progetto globale che ha accompagnato l’autore per decenni, nel quale si fondono Flash Gordon e l’oriente, la tecnologia futurista e la fiaba. Bellissimo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

In riva all’acqua (due volumi)

L’unica edizione che siamo riusciti a trovare: non vale la bellezza di Magnus (il fumetto qui sopra) perché costosa, vecchia, inaccurata nella traduzione. Però la cosa più vicina all’originale che si possa trovare nel nostro Paese. In inglese e in francese esistono invece edizioni complete.

Nella Cina antica governata da funzionari incapaci e corrotti, ai bravi cinesi non resta che darsi al brigantaggio. In un rifugio in riva alle paludi dei Monti Liang si raccoglie una banda di fuorilegge scatenati che l’Imperatore non riesce a sconfiggere, e per poterli in qualche modo controllare, è costretto ad affidare loro la sicurezza del Paese. I briganti così diventano “giubbe rosse” governative, in funzione antisommossa e antinvasione, e svolgono con successo missioni a piacere. Prima traduzione integrale della versione di Jin Shengtan e della ricostruzione del testo originale trecentesco, inventata dal grande sinologo Jacques Dars.

Il volume è diviso in 92 capitoli; diversi apparati di note, glossari, cartine e identificativi dei “nomi dei briganti”dei loro “soprannomi” aiutano il lettore a muoversi agevolmente all’interno di una delle storie più affascinanti, di certo la più “verace”, che il popolo cinese abbia mai rappresentato.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’arte della guerra

Lo citano tutti ma in realtà non lo legge mai nessuno. Il capolavoro di strategia di Tzu Sun è la base del confronto militare e non solo in tutto il mondo. Le sue idee risuonano potenti ancora oggi. Il modo migliore per essere certi di vincere una guerra è assicurarsi la vittoria ancora prima di iniziare a combattere: questo è il principio fondante dell’Arte della guerra, con ogni probabilità il più antico manuale strategico della storia (VI secolo a.C.). Un obiettivo raggiungibile studiando i punti di forza e di debolezza dell’avversario, mantenendo la consapevolezza dei propri limiti ma anche la fiducia nella propria forza, sorprendendo continuamente il nemico. E, prima di ogni altra cosa, controllando le informazioni, perché grazie alla conoscenza il destino della battaglia può davvero essere scritto prima che lo scontro cominci.

L’essenzialità del messaggio e l’efficacia del magistero di Sun Tzu hanno fatto di questo piccolo volume un testo di culto per chiunque voglia raggiungere un obiettivo nella vita o nel lavoro, dal manager al generale, dallo sportivo all’artista.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

I Dialoghi di Confucio: Versione Completa + Riflessioni utili per noi Occidentali

Il più grande pensatore orientale. La base per comprendere tutta l’Asia. Un testo geniale, un vero manuale pratico di atteggiamento etico e concreto verso il mondo esterno scritto 2500 anni fa nel periodo più fecondo del pensiero umano, contrapposto all’insegnamento decisamente più spirituale del Taoismo. Ed è anche grazie alla messa in pratica degli insegnamenti di Confucio che la Cina si avvia a diventare la prima potenza mondiale.

Un grande esempio di come la saggezza e il buonsenso possano migliorare il proprio vivere in comunità applicando fedelmente i principi morali che il maestro perseguì con l’esempio e l’insegnamento in tutta la sua vita.

L’uomo confuciano è esigente con sé stesso e benevolo con gli altri di cui accetta anche le opinioni che non condivide, fiero ma non aggressivo; crede fermamente nella giustizia, nel rispetto e nella gerarchia che armonizzano, guidano e tengono insieme l’uomo e i suoi simili, unendolo al Cielo. Un testo dalla lettura scorrevole ma ricchissimo di riflessioni profonde e pacate da parte di un maestro che come pochi altri ha dimostrato di conoscere l’animo umano e le sue debolezze.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La guerra dei papaveri

Orfana, cresciuta in una remota provincia, la giovane Rin ha superato senza battere ciglio il difficile esame per entrare nella più selettiva accademia militare dell’Impero. Per lei significa essere finalmente libera dalla condizione di schiavitù in cui è cresciuta. Ma la aspetta un difficile cammino: dovrà superare ostilità e pregiudizi, affidandosi al dono letale che ha scoperto di possedere, l’antica e semileggendaria arte sciamanica. È forse l’unico modo per evitare una Terza guerra dei papaveri. Il prezzo da pagare, però, potrebbe essere davvero troppo alto. Un libro meraviglioso.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Racconti di pioggia e di luna

Un testo delicatissimo dove Cina e Giappone si fondono. Nove storie di fantasmi nelle quali Ueda Akinari (1734-1809) riprende spunti cinesi e motivi del folclore, del romanzo e del teatro giapponesi, rielaborandoli in situazioni originali. Ma questi elementi sono solo parte dell’intuizione poetica e della capacità dell’autore di trasformare le sue sue storie in racconti dove il ricorso al soprannaturale è soprattutto in funzione estetica, la paura è mitigata dalla poesia, e quando “cantano i fagiani e combattono i draghi” il brivido dell’orrore si accompagna all’emozione della bellezza.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Storia del pensiero cinese. Dalle origini allo «Studio del mistero»

Come in tutte le nostre liste dei migliori libri di Macity non poteva mancare la sorpresa fuori quota. Eccola. Dalla dinastia Shang, risalente al 2000 a.C., ai fermenti innovativi del Novecento, Anne Cheng ripercorre l’evoluzione intellettuale e spirituale della Cina. Lo stesso paese che oggi si pone come interlocutore essenziale dell’Occidente proprio sul piano della meditazione filosofica. Da oltre 4000 anni la cultura cinese offre di sé l’immagine di una straordinaria continuità. La Cina ha visto la nascita di concezioni filosofiche assolutamente originali, è stata in grado di assimilare il buddhismo e poi, in epoca moderna, di aprire un dialogo con l’Occidente. Anne Cheng ci offre una sintesi equilibrata utile sia a chi si avvicina all’argomento per la prima volta, sia ai cultori della materia.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...