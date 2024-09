Aziende cinesi accusate di rubare talenti alle aziende taiwanesi che producono chip

Pubblicità

Taiwan punta il dito contro diversi produttori cinesi di chip, affermando che questi ultimi reclutano con modalità illecite suoi ingegneri e rubano proprietà intellettuali nell’ambito di una strategia complessiva del Paese del Dragone che mira a incrementare la produzione in loco di semiconduttori.

Da una recente indagine è emerso che otto aziende cinesi, inclusa Naura Technology, hanno violato leggi che impediscono ad aziende competitor di assumere dipendenti.

Lo storno dei dipendenti è regolamentato ed esistono specifiche leggi e regole da seguire per assicurarsi i migliori collaboratori senza incappare nella concorrenza sleale.

Secondo agenzie investigative e di intelligence taiwanesi, Naura Technology, azienda specializzata in incisione e strumenti per il deposito a spruzzo di prodotti chimici, sta cercando di creare strumenti litografici (fondamentali per la produzione di chip) assumendo con modalità illecite ingegneri di Taiwan che si occupo di queste tecnologie.

Non è stato reso noto chi siano gli ingegneri coinvolti specializzati in chimica e processi litografici, ma appare evidente che l’accaduto è parte di una silenziosa guerra in corso, a colpi di sanzioni con l’obiettivo di contrastare i ban statunitensi che impediscono alla Cina di accedere ai nodi produttivi più avanzati (7nm, 5nm, 3nm, ecc.).

Naura nega le accuse, affermando che le sue attività a Taiwan sono portate avanti nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti locali.

Non è la prima volta che aziende cinese sono accusate di tentativi di storno di dipendenti; a quanto pare già in passato aziende cinesi quali SMIC, HSMC e QXIC hanno provato ad assumere personale di TSMC e UMC, specializzato in nodi produttivi avanzati. Tra le aziende interessate a macchinare avanzati per processi litografici ci sono anche Huawei, con i suoi strumenti EDA (electronic design automation) e SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), azienda cinese di semiconduttori.

