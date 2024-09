iPhone SE 4 manderà in pensione gli schermi LCD

Pubblicità

E’ da anni che circolano voci su quello che sarà il prossimo iPhone entry level di Apple: si parla, ovviamente di iPhone SE 4, che stando a parecchie indiscrezione circolate nei mesi scorsi, apporterà numerose novità alla gamma. Tra queste, il terminale celebrerà l’addio agli schermo LCD.

Infatti il terminale più economico della Mela dovrebbe presentarsi al grande pubblico con uno schermo OLED. Queste voci continuano a farsi sempre più insistenti negli ultimi giorni, segnale che Apple avrebbe deciso di interrompere la fornitura di pannelli LCD.

Al momento, l’attuale iPhone SE di terza generazione è l’ultimo smartphone di Apple a utilizzare ancora uno schermo con tecnologia LCD, mentre tutti gli altri modelli hanno già adottato la tecnologia OLED.

Secondo un recente rapporto di Nikkei Asia, Apple interromperà le collaborazioni con due fornitori giapponesi di pannelli display per iPhone, Japan Display e Sharp, i quali continueranno a fornire LCD per l’attuale iPhone SE 3.

Per rimpiazzare i due fornitori, si dice che Apple abbia già fatto ordini per schermi OLED destinati all’iPhone SE di quarta generazione sia prezzo LG Display che BOE, visto che Japan Display e Sharp non producono schermi OLED su larga scala. Per questo motivo, è facile presumere che entrambe le società giapponesi escano dalla catena di approvvigionamento di Apple quando avverrà la transizione all’iPhone SE 4.

Quello che sappiamo su iPhone SE 4

iPhone SE 4 con schermo OLED dovrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2025. Voci precedenti suggeriscono che il nuovo modello potrebbe essere talmente potente da supportare Apple Intelligence. Inoltre, il terminale dovrebbe abbandonare l’ormai vetusto design con tasto home, per accogliere invece un design simile a quello di iPhone 14 o addirittura iPhone 16, con display edge-to-edge, Face ID, chip A18 e una fotocamera da 48 megapixel come principali aggiornamenti.

