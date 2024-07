Mini telecamera per la videosorveglianza a soli 9 €

Pubblicità

Volete tenere d’occhio la casa quando andate a lavoro, o magari per qualche giorno di vacanza fuori città, con una telecamera facile da occultare perché piccolissima? Allora approfittate dell’offerta attualmente in corso su un modello che risponde proprio a queste caratteristiche.

Di forma cubica, ciascun lato misura appena 3,2 centimetri, è quindi abbastanza piccola da poter essere facilmente nascosta – grazie anche alla sua scocca completamente nera – in una libreria o tra le foglie di una pianta.

Grazie alla batteria non serve neppure collegarla alla presa di corrente per l’alimentazione, il che significa poterla posizionare anche in punti strategici e difficilmente raggiungibili da una prolunga. Ne usa una da 350 mAh che promette fino a due settimane di autonomia in Standby e si ricarica via microUSB.

Registra in Full HD a 1080p e ha il sensore per vedere anche al buio, riversando i file su microSD (da comprare a parte) fino a massimo 128 GB. E grazie alla modalità Loop può cancellare automaticamente le registrazioni più vecchie, in modo da avere sempre quelle più recenti in memoria.

C’è anche il microfono quindi acquisisce anche una traccia audio e al supporto in confezione vi si aggancia magneticamente, perciò si può eventualmente fissare a strutture metalliche senza bisogno di nastro adesivo o altro.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 18 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 50% andando a spendere intorno ai 9 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.