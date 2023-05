Bang Olufsen Beovision Harmony 97” costa come un SUV

Anche spenti e chiusi i televisori Beovision Harmony di Bang & Olufsen sono uno spettacolo per gli occhi, e lo stesso vale per l’ultimo modello, il più grande visto finora, dotato di un pannello OLED di ben 97 pollici.

Uno spettacolo per gli occhi ma anche per gli altri sensi, visto che i televisori Beovision dello storico marchio danese sono costruiti come opere d’arte di design moderno, fondendo gli ultimi ritrovati della tecnologia audio e video con materiali di prima qualità.

Il tocco definitivo è l’elegante sistema di apertura a farfalla che fa fuoriuscire il pannello TV da dietro due pannelli in legno lavorato che ospitano i potenti speaker integrati. Quando invece il televisore è spento il display OLED rimane nascosto dietro ai due pannelli in legno, facendo somigliare il tutto a un oggetto d’arredamento.

Schermo OLED firmato LG

L’effetto a scomparsa si perde un po’ con il pannello gigante da 97” che fuoriesce comunque ai lati, ma l’apertura a farfalla non perde il suo fascino. Per assicurare la migliore qualità di visualizzazione Bang & Olufsen sceglie sempre i migliori display in circolazione, in questo caso un OLED 4K di LG con freqenza di 120 Hz e Dolby Vision IQ funzionante con processore Alpha9 AI e sistema operativo webOS.

Televisore con impianto audio da 450 watt

L’altra differenza sostanziale rispetto ai tradizionali televisori in commercio è l’impianto audio integrato, all’altezza del marchio. Troviamo sei driver: due driver full range da 2,5”, due woofer da 4”, un midrange – woofer da 4” infine un tweeter da 1 pollice.

Ogni elemento è gestito da un amplificatore digitale dedicato: uno da 50 watt per il tweeter centrale, due da 50 watt per i driver full range, infine tre amplificatori da 100 watt per midrange – woofer. Chi vuole un sistema surround completo può contare sul modulo audio surround 7.1 integrato, in questo modo è possibile far funzionare gli speaker del televisore in abbimaneto ad altri altoparlanti esterni del marchio.

Bang Olufsen Beovision Harmony, prezzo e disponibilità

Come i precedenti modelli più piccoli da 65”, 77 pollici, 83”, 88 pollici e ore l’ultimo immenso da 97” può essere scelto in configurazioni diverse per colori e materiali dei rivestimenti, inclusi pannelli in quercia, noce in grigio Melangé o tonalità oro.

Bang Olufsen Beovision Harmony arriva nei negozi dal 15 maggio con prezzo al pubblico a partire da 54.000 euro.