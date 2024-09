I nuovi TCL PF650 con Fire TV sono pronti a tutto

Pubblicità

TCL ha appena presentato i suoi nuovi televisori della serie PF650, in arrivo anche in Italia nei prossimi mesi. L’azienda, che ormai ha raggiunto la seconda piazza nel mercato dei TV, gioca anche il ruolo di sponsor delle Nazionali di calcio italiane FIGC. La particolarità di queste TV è la decisione di integrare il sistema operativo Fire TV di Amazon.

La serie PF650 si distingue, inoltre, per l’utilizzo di un pannello LED con risoluzione 4K, promettendo un miglioramento nella nitidezza e nei dettagli delle immagini. Ed ancora, i nuovi modelli TCL supportano gli standard HDR10 e Dolby Vision, oltre a tecnologie che ottimizzano la qualità delle immagini in base alla sorgente. Per quanto riguarda l’audio, è presente la compatibilità con Dolby Atmos, che punta a offrire un’esperienza sonora più immersiva.

Fire TV a bordo

Il sistema operativo a bordo, a differenza del passato, è Fire TV, che prende così il posto di Google TV. Il sistema operativo di Amazon fornisce un’interfaccia intuitiva e la possibilità di personalizzare l’esperienza d’uso con profili individuali.

E’ presente in confezione anche il telecomando dotato di Alexa, per controllare il televisore tramite comandi vocali. Inoltre, i modelli della serie TCL PF650 sono compatibili con Miracast e Apple AirPlay2, il che facilita la condivisione di contenuti da altri dispositivi, come iPhone, Android e computer, direttamente sul televisore.

Prezzi per la serie TCL PF650:

– 419,00 € per il modello da 43 pollici (43PF650)

– 549,00 € per il modello da 50 pollici (50PF650)

– 599,00 € per il modello da 55 pollici (55PF650)

– 779,00 € per il modello da 65 pollici (65PF650)

