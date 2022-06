Baseus T2 Pro, il tracker per iPhone e Android

Se volete evitare di perdere il portafogli, le chiavi e gli altri effetti personali potete fare affidamento a un tracker come il Baseus T2 Pro che unisce tutte le tecnologie più recenti a un prezzo praticamente stracciato perché [al momento è in offerta a 10,45 euro][1].

Come altri di questa categoria è molto piccolo, perciò si può facilmente infilare in un taschino o nascondere facilmente sotto la sella di una bicicletta o il sedile dell’auto. Misura infatti 3,2 x 3,5 centimetri ed è spesso 0,8 millimetri, perciò si può anche mettere nel portafogli senza aumentarne troppo gli ingombri.

Uno dei suoi vantaggi è la presenza di un foro in un angolo che permette di agganciare un laccio per appenderlo al polso, alla cinghia di uno zaino o alla tracolla di una fotocamera, permettendo così di usarlo praticamente ovunque. La batteria poi non è ricaricabile ma di quelle a bottone di tipo CR2032 che promette fino a un anno di autonomia.

Quello che fa è comune a ogni genere di tracker: tiene traccia della posizione di ciò a cui viene agganciato. Nel suo caso funziona grazie al collegamento Bluetooth con lo smartphone: nel momento in cui il segnale tra i due viene a mancare, l’app sullo smartphone memorizza la posizione tramite il GPS per permettere all’utente di visualizzare il punto in cui è stato “visto” l’ultima volta. Va da sé che se un’altra persona nota l’oggetto e lo porta via, il sistema non è in grado di tracciarne i movimenti.

Ad ogni modo è utile perché nel momento in cui perde il segnale, il telefono emette una notifica per segnalare all’utente che il tracker ha superato i 30 metri di distanza dall’utente, che perciò potrà voltarsi e tornare indietro per recuperarlo.

E’ anche dotato di un pulsante che funziona al contario, permettendo cioè di localizzare il telefono: schiacciando il tasto, lo smartphone comincerà a suonare e l’utente potrà quindi localizzarlo acusticamente.

Gli utenti Apple possono acquistare e abbinare allo stesso iPhone fino a 6 tracker, mentre su Android il numero massimo è fermo a 4. Chi intende acquistare Baseus T2 Pro come dicevamo al momento lo trova in offerta: anziché 13,05 euro lo pagherà 10,45 euro l’uno. E’ disponibile in tre varianti di colore: bianco, rosa e blu.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.