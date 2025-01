Solo 7 € l’accessorio universale che ripara i tergicristalli

Pubblicità E’ inutile negarlo, uno dei problemi più frequenti quando si parla di tergicristalli è la fastidiosissima striscia di bagnato che puntualmente appare sul parabrezza. Anche quando sono nuovi, infatti, è un difetto che quasi tutte le spazzole hanno. Ed allora, ecco il miracoloso accessorio da Baseus, che promette di fixare il problema, e far risplendere il parabrezza della nostra auto. Al momento si acquista a 10 euro direttamente a questo indirizzo. Bastano appena 30 secondi per avere un risultato tangibile. Tutto quello che l’utente dovrà fare è smontare il tergicristallo incriminato, e strofinarlo contro l’accessorio Baseus, come se si stesse affilando la lama di un coltello. In realtà, il funzionamento è proprio questo: rifinire il “filo” della spazzola, evitando quelle micro imperfezioni che determinano una pulizia non omogenea, responsabile di una pulizia imperfetta. Fatto interamente di lega robusta, permette di affilare le spazzole in pochi secondi, portando a nuova vita le proprie spazzole ed evitando di doverne acquistare di nuove. Il produttore stima che l’accessorio è in grado di prolungare per tre volte la vita di una spazzola, con un risparmio non certamente indifferente. Si tratta di un accessorio universale, che dunque può essere utilizzato indipendentemente dalla macchina e dai tergicristalli in uso. E’ uno strumento sicuro, perché permette di affilare la spazzola senza rischi per le mani dell’utente. Si tratta di un piccolo accessorio, facilmente trasportabile, che potrete addirittura tenere in macchina, e che misura appena 65 x 38 mm, con un spessore incredibilmente ridotto di 1,3 cm. La promozione Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 7 €. Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Offerte Speciali Apple Watch 9 Cellular 45mm a solo 349 €, sconto del 42% Su Amazon gli Apple Watch 9 va al minimo storico. Oggi potete comprare un modello con rete cellulare scontato del 42% rispetto ai nuovi modelli.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.