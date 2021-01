Come capire quante volte la batteria dell’iPhone è stata caricata

Le versioni più recenti di iOS offrono numerose informazioni sulla batteria dell’iPhone ma alcune di queste possono essere più difficili da scovare. Andando su Impostazioni > Batteria e “Stato Batteria” è possibile ricavare vari dettagli ma manca un dato che potrebbe essere interessante: quante volte è stata caricata la batteria dell’iPhone?

Quando si usa l’iPhone la batteria compie dei cicli di ricarica. Un ciclo di ricarica avviene quando si usa tutta l’alimentazione della batteria, ma ciò non corrisponde necessariamente a una singola carica (a volte si può ricaricare un telefono non in modo completo). Le batterie hanno ad ogni modo un numero limitato di cicli di ricarica prima che le loro prestazioni diminuiscano. È possibile usare la batteria anche dopo che ha raggiunto il suo numero massimo di cicli, ma ciò potrebbe comportare una riduzione della durata della batteria.

Apple spiega che la batteria dell’iPhone è progettata per conservare fino all’80% della capacità originale per 500 cicli di carica completi. In questo documento di supporto tecnico sono indicati i dettagli ma la batteria è tipicamente progettata per conservare fino all’80% della capacità originale dopo 500 cicli di ricarica completi, operando in condizioni normali. Con l’invecchiamento chimico, la batteria avrà una capacità inferiore e, di conseguenza, le ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra diminuiranno. In base al tempo trascorso tra la fabbricazione e l’attivazione dell’iPhone, la capacità della batteria potrebbe risultare leggermente inferiore al 100%.

Come conoscere ad ogni modo il numero di cicli di ricarica? Si può fare usando l’app coconutBattery collegando l’iPhone al Mac ma anche senza utility dedicate. Ecco come ottenere questo dato senza utility di terze parti:

1) Aprite Impostazioni > Privacy > Analisi e miglioramenti

2) Selezionate “Dati analisi”

3) Scorrete la lista fino a trovare il primo file dell’elenco denominato log-aggregated-2021xxxx o nome simile (il file include nel nome la data).

4) Inviate il file via AriDrop al Mac o via Mail a un qualunque PC.

5) Nel file di testo in questione dovete individuare la voce “BatteryCycleCount”: il numero in questione corrisponde al numero di cicli di ricarica del telefono.

È ovviamente solo una curiosità e il modo più semplice e veloce è quello di affidarsi all’utility già citata coconutBattery

