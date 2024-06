iOS 18 darà i voti al nostro caricabatterie

Pubblicità

Non solo regolare la carica massima della batteria su vari livelli ma anche capire quando la velocità del caricabatterie non è ottimale. Questo quello che consentirà di fare iOS 18 quando questo sistema operativo sarà lanciato.

Le novità emerge dalle versioni beta di iOS 18 che dimostra che sulla gestione e la visitlià della salute della batteria, appunto, Apple sta lavorando parecchio.

Solo per citare alcune delle ultime novità, con iOS 17,4 abbiamo avuto la possibilità di vedere se la qualità della componete è ancora buona, con iPhone 15 i numeri dei clici, e anche la possibilità di caricare la batteria solo fino all’80%.

Di ieri è la notizia che i limiti di carica sono stati resi più flessibili aggiungendo nuove opzioni di limite di carica all’ 85%, 90% e 95%. Di oggi quella che iODS 18 sarà in grado anche di dirci se stiamo usando un caricabatterie non ideale

iOS 18 e i caricatori lenti

Oltre ai limiti di ricarica, come evidenziato da 9to5mac, iOS 18 include infatti anche una nuova funzione che avvisa se si sta utilizzando un caricabatterie lento per ricaricare l’iPhone. Nell’app Impostazioni, andando nel menu “Batteria” e guardando il grafico del livello della batteria, apparirà un messaggio di avvertimento se si sta caricando con un caricabatterie lento. Il grafico viene stato aggiornato con un nuovo colore arancione che indica, per l’appunto, l’uso di un caricabatterie lento.

Probabilmente Apple pubblicherà un documento di supporto quando iOS 18 sarà rilasciato al pubblico questo autunno, con maggiori informazioni su queste modifiche.

Al momento, non è chiaro quale velocità di ricarica attivi il messaggio “Caricabatterie lento”.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.