Belkin SoundForm Immerse, I nuovi auricolari con Apple Dov’è al CES 2022

Belkin sta ancora una volta tentando di sfidare gli AirPods Pro, e questa volta ci prova con i nuovi auricolari SoundForm Immerse, i primi dell’azienda ad offrire il supporto alla funzione “Dov’è” di Apple.

L’azienda li sta mostrando al Consumer Electronics Show di Las Vegas, snocciolandone ai visitatori le singole caratteristiche. Ad esempio si scopre che sono auricolari con tecnologia ANC ibrida (acronimo di Active Noise Cancelling, che significa cancellazione attiva del rumore), nel senso che includono una modalità che l’azienda chiama Hear-Thru (che significa pressappoco “ascoltare attraverso”) che farebbe sostanzialmente passare i suoni “importanti” attutendo tutto il resto, quindi se c’è una persona di fronte all’utente che parla in mezzo al traffico, gli auricolari promettono di far ascoltare quel che dice eliminando il rombo di sottofondo.

Per riuscire in questo intento utilizza tre microfoni e un doppio beamforming (termine con cui si definisce la tecnologia che consente di “direzionare” e concentrare il segnale Wi-Fi in una direzione piuttosto che in un’altra, e che in questo caso viene preso in prestito per rendere chiaro il funzionamento del sistema ma in confronti della gestione dei suoni) che cercano di annullare il rumore ambientale e migliorare al contempo anche la ricezione della voce durante le chiamate.

Queste cuffie utilizzano inoltre driver dinamici a doppio strato da 12 millimetri dotati di magneti al neodimio, che utilizzano audio aptX HD a 24 bit. Il suono può anche essere personalizzato tramite l’app SoundForm (qui i link per iPhone e Android), dove è ad esempio possibile regolare l’equalizzatore e il livello di filtraggio della sopracitata modalità Hear-Thru. Offrono inoltre la connettività Bluetooth multipoint in modo da poterli collegare a più dispositivi contemporaneamente e all’occorrenza passare rapidamente da uno all’altro. C’è anche il supporto al sistema Google Fast Pair che consente di accoppiarli rapidamente coi telefoni Android.

Ma come dicevamo c’è anche un bel vantaggio per gli utenti iPhone, ed è che la custodia di ricarica (wireless, che prolunga di 28 ore l’autonomia degli auricolari, che ne offrono 8, per un totale quindi di 36 ore) supporta la rete “Trova il mio” di Apple ed è anche possibile cercare i singoli auricolari usando la funzione “Ping My Earbuds” dall’app SoundForm (link sopra). Per finire sono certificati IPX5 in modo tale da poter resistere a pioggia leggera e sudore e vengono venduti con una varietà di coperture in silicone e alette; il lancio sul mercato è previsto per il secondo trimestre dell’anno al prezzo di 179,99 dollari.

