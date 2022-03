BEZIOR M20, la bici elettrica pieghevole con ruote da 20 pollici in sconto al 50%

Si va verso la bella stagione, dove rinvigorisce anche la voglia di. lunghe passeggiate all’aperto. Si sa, in questo ambito le bici elettriche sono ormai diventate un must. Oggi in super offerta la BEZIOR M20, la bici pieghevole con ruote da 20 pollici, in conto di oltre il 50%. Clicca qui per acquistarla.

Tra le prime caratteristiche importanti sicuramente il motore, da 350 W, in grado di raggiungere facilmente i 35 km/h e di superare pendenze massima di 30°. Ovviamente, il limite massimo di velocità secondo il codice della strada è di 25 km/h, ragion per la quale sarà possibile sfruttare tutta la potenza del motore solo in aree private, dovendosi attenere al codice per la circolazione in strada.

La bici elettrica supporta 3 modalità di guida, tra cui la modalità elettrica, la modalità assistita e la modalità bici normale. Al suo interno trova spazio anche una batteria al litio da 10,4 Ah, completamente nascosta all’interno del telaio, dunque antifurto e molto stabile.

La BEZIOR M20 è dotata anche di un pratico supporto per cellulare sul manubrio, e di un’interfaccia USB, estremamente comoda per posizionare e caricare il telefono durante la guida.

La bigi gode anche di un sistema di sospensione della forcella anteriore, per affrontare efficacemente strade accidentate e condizioni stradali non ideali. Dal punto di vista della sicurezza offre anche I freni a doppio disco anteriori e posteriori, che forniscono una frenata stabile, favorendo una guida fluida e sicura.

I pneumatici sono da 20″, con struttura antiscivolo, antiurto e resistente all’usura, così da offrire un’esperienza di guida più confortevole. Non manca neppure un display LCD, che mostra chiaramente il livello della batteria, la modalità di guida, la velocità, e fornisce altre informazioni sulla marcia. E’ presente anche un faro in grado di illuminare la strada entro 2 metri, così da poter guidare anche al buio.

Il design è completamente pieghevole, così da poterne ridurre il volume in tre semplici passaggi, risultando così più portatile e salvaspazio per conservarla in qualsiasi luogo.

E’ in grado di sopportare un peso di 120 kg, e ha dimensioni da piegata pari a 80 x 48 x 68 cm, mentre aperta misura 153 x 112 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 1300 euro, ma al momento la si acquista a soli 644 euro, con spedizioni dalla Polonia, dunque veloci e senza costi doganali aggiuntivi alla consegna. Clicca qui per comprare.