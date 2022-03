Apple potrebbe utilizzare i display OLED T2 di Samsung per iPad e Mac

Samsung ha iniziato a sviluppare pannelli OLED più avanzati che dovrebbero soddisfare i requisiti di Apple per l’uso in futuri iPad e Mac. Si tratta di schermi con struttura tandem a due Stack.

A riferirlo è un nuovo rapporto di The Elec, che ricorda come già in passato sono girate voci sulla intenzione di Apple di rilasciare un iPad con un display OLED fornito da Samsung nel 2024. La Mela sarebbe alla ricerca di pannelli OLED per display più grandi che abbiano una “struttura tandem a due stack”, con due strati di emissione, raddoppiando così la luminosità e quadruplicando la durata del display OLED.

Tutti gli iPhone di Apple utilizzano una struttura a stack singolo e la logica di Apple per richiedere pannelli a due stack è che gli iPad tendono a essere utilizzati più a lungo. L’aspettativa è che questi pannelli più avanzati alla fine si faranno strada anche nei MacBook e sui futuri iMac. Apple attualmente utilizza solo display OLED per iPhone e Apple Watch, ma Mac e iPad sono limitati al momento alla tecnologia LCD e mini-LED.

Secondo quanto riferito, Apple e Samsung stavano lavorando insieme per creare un pannello OLED da 10,86 pollici nel 2021, ma il lavoro sul display è stato interrotto nel terzo trimestre perché si diceva che il progetto fosse troppo costoso per Samsung, che non sarebbe stata in grado di offrire abbastanza pannelli al giusto prezzo.

Con Samsung che ora sta sviluppando attivamente i pannelli a due strati, chiamati Series T (T per tandem), il braccio display dell’azienda coreana mira a sviluppare il set di materiali T1 per ottenere la valutazione dei clienti e punta ad applicare il materiale per una produzione commerciale già nel 2023.

Con le attrezzature di produzione necessarie, Samsung passerà quindi allo sviluppo del successore del set, T2, per il quale mira ad avviare la produzione commerciale nel 2024. Probabilmente, si ritiene che sarà T2 il primo pannello utilizzato da Apple per i suoi iPad.

Nel frattempo, Samsung dovrebbe utilizzare per la prima volta i pannelli OLED più avanzati nelle sue serie Galaxy Tab e Galaxy Books, consentendole di mantenere la leadership hardware su Apple nello spazio hardware del display.

Voci recenti hanno suggerito che Apple stia anche lavorando con BOE su pannelli OLED di dimensioni maggiori, destinati a Mac e iPad, con la fabbrica di BOE recentemente convertita e adesso in grado di produrre display OLED di dimensioni fino a 15 pollici.

Nel frattempo Apple impiega la tecnologia mini LED in iPad Pro 12,9, oltre che sui MacBook Pro 2021 con Apple Silicon. Lo scorso anno sono stati introdotti anche iPad mini 6 completamente rivisto e anche il nuovo iPad 2021 economico