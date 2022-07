BEZIOR S500 MAX, pneumatici da 10 pollici e motore da 500 W a 339 euro in sconto

Non è solo la moda del momento. I monopattini sono ormai entrati di diritto tra i mezzi di locomozione cittadina preferiti, non solo in vista del caro carburante, ma anche perché risultano davvero comodi ed efficienti. Se ne state cercando uno davvero potente e con tutte le caratteristiche in regola, che però non vi svuoti il portafogli, ecco Bezior S500 Max, che si porta a casa a 339 euro.

Si tratta di un monopattino elettrico con motore brushless da 500 W e una batteria da 15 Ah che permette di spostarsi a velocità massima di 25 km/he, con un’autonomia di 45-50 km. È costruito in lega di alluminio, leggero ma robusto per ospitare un peso fino a 120 kg. È pieghevole e portatile, molto comodo da trasportare e riporre anche in casa, adatto per i pendolari e per spostamenti cittadini.

Caratteristiche:

Il potente motore brushless da 500 W consente una velocità massima di 25 km/h.

La batteria da 48 V 15 Ah impiega 6-7 ore per caricarsi completamente e consente un’autonomia di 45-50 km.

Il cruscotto multifunzionale e il controllo dell’app offrono maggiore comodità per conoscere i dati di guida.

Il robusto telaio in alluminio può ospitare fino a 120 kg di carico utile.

Il faro a LED e la luce del freno posteriore consentono di guidare anche in notturna.

Facile da piegare in 3 secondi circa, molto comodo da trasportare ovunque o da riporre nel bagagliaio dell’auto.

Importante anche un piccolo cenno agli pneumatici, che sono da ben 10 pollici, più grandi della maggior parte dei competitor, e che consentono una marcia più stabile, sicura e confortevole su ogni manto stradale.

Il monopattino ha dimensioni di 117,2 x 119 cm e un peso di circa 19,5 kg.

Solitamente ha un listino di 500 euro circa, ma al momento lo portate a casa a 339,99 euro, con spedizioni da magazzini europei, quindi consegne rapide e nessun dazio doganale.

Clicca qui per acquistarlo.