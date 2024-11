Billie Eilish è l’Artista dell’Anno 2024 di Apple Music

Pubblicità

Billie Eilish è stata nominata Artista dell’Anno di Apple Music, un riconoscimento “allo straordinario impatto che la cantautrice ha avuto nel corso del 2024″.

L’artista ha ricevuto l’Apple Music Award e un wafer di silicio personalizzato da 12″.

Dopo il secondo, storico Oscar e due GRAMMY per il contributo al lungometraggio Barbie di Greta Gerwig con il brano “What Was I Made For?”, Billie ha pubblicato il suo terzo album, HIT ME HARD AND SOFT.

«Allo stesso tempo fragile e coraggioso, è il sound di un’artista generazionale che compie un enorme passo avanti e produce la miglior musica della sua carriera”, scrive la Casa di Cupertino”. L’album ha subito raggiunto la prima posizione nella classifica di Apple Music in 138 Paesi.

Durante la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici estivi di agosto, Eilish si è esibita con “BIRDS OF A FEATHER” in rappresentanza della sua città natale, Los Angeles, facendo registrare una giornata record per le interazioni su Shazam.

Eilish ha inoltre collaborato con Charli xcx per “Guess”, uno dei brani dell’estate, e si sta esibendo con il tour HIT ME HARD AND SOFT, già sold-out.

In aggiunta alle altre sette nomination ai GRAMMY quest’anno, inclusi i premi Registrazione dell’Anno, Album dell’Anno e Canzone dell’Anno, Billie è la prima persona a conquistare per due volte il titolo di Artista dell’Anno di Apple Music dopo il primo riconoscimento del 2019.

“Dal momento in cui abbiamo ascoltato per la prima volta ‘Ocean Eyes’ quasi dieci anni fa, siamo fan di Billie e sosteniamo il suo lavoro”, ha dichiarato Rachel Newman, Senior Director of Content and Editorial di Apple Music. “È sempre speciale quando una giovane artista riesce a entrare in connessione con così tante persone così velocemente. Ma l’aspetto davvero straordinario della sua evoluzione nel corso di quest’ultimo anno non è solo che la sua voce e il suo talento abbiano continuato a lasciare il segno. È il fatto che sia sbocciata in modo così coraggioso e autentico, alle sue condizioni, a modo suo.”

Su Apple Music, l’intero catalogo di Billie Eilish è disponibile in audio spaziale. È possibile ascoltare le top playlist della settimana man mano che Apple Music svelerà i brani e gli artisti che hanno dato vita alla colonna sonora del 2024, oltre agli album preferiti della redazione per il 2024.