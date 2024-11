Elgato 4K X, la scheda per gli streamer e videogamers in offerta WOW a 169 euro

Pubblicità

Streamer all’ascolto ecco la periferica che non può mancare nel vostro setup, se siete creatori di contenuti videoludici. Elgato 4K X è una soluzione avanzata per catturare video in altissima qualità, ideale per console come PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, oltre che per PC, Mac e iPad. Grazie al Black Friday potete portarlo a casa a 169 euro, anziché 249, cliccando direttamente a questo indirizzo ma solo fino alla mezzanotte del 30 Novembre.

Supporta acquisizioni fino a 4K a 144 fps e frame rate fino a 240 fps a 1080p grazie all’ingresso/uscita HDMI 2.1. Con funzionalità come VRR per un gameplay fluido, latenza ultra bassa tramite USB 3.2 Gen 2, e supporto HDR10, la periferica offre una soluzione perfetta tra chi crea contenuti di gioco in streaming. Compatibile con app come OBS, Streamlabs e piattaforme di live streaming, garantisce flessibilità e versatilità eccezionali.

La scheda di acquisizione 4K X rappresenta il massimo per catturare gameplay di qualità eccellente. E’ dotata di interfaccia HDMI 2.1 e permette di registrare titoli di ultima generazione fino a 4K a 144 FPS o 1080p a 240 FPS.

Grazie alla funzione di passthrough VRR, elimina il tearing dello schermo, garantendo un’esperienza di gioco fluida, mentre la tecnologia a latenza ultra bassa sincronizza perfettamente gioco e streaming.

Compatibile con dispositivi come PS5, Xbox Series X, Switch, Steam Deck, Mac, PC e iPhone 15, si integra senza problemi con app come OBS per effettuare streaming professionale su diverse piattaforme, come YouTube, Twitch o Discord.

Prima di acquistarlo date uno sguardo ai requisiti di sistema richiesti per il corretto utilizzo:

Windows 10 (64-bit), macOS 11 o iPadOS 17+.

CPU Intel Core i5 (6a generazione) o AMD Ryzen 5.

NVIDIA GTX 10xx o superiore.

Porta USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1 con risoluzione ridotta).

Al momento potete acquistare questa scheda di acquisizione in offerta a 169 euro, anziché 249 euro. La trovate per il Black Friday su Amazon direttamente a questo indirizzo.