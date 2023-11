Black Friday, sconto fino al 35% per gli auricolari e le cuffie Beats

Come in tutti i Black Friday troviamo una lunga lista di prodotti Beats in sconto. L’azienda americana, di proprietà di Apple, specializzata in auricolari e cuffie presenta su Amazon promozioni su tutta gamma che nella maggior parte dei casi sono al minimo assoluto o se non altro al minimo degli ultimi mesi.

Un esempio sono i Beats Studio Buds che a 109,55€ sono ribassati di 80 euro rispetto al prezzo Apple, oppure dei Beats Fit Pro che costano 169,99 € per un risparmio del 31% rispetto al prezzo di listino.

Vanno in sconto per la prima volta i Beats Studio Buds + che Amazon propone oggi al minimo storico, solo 149,99€ invece che 199€. Qui lo sconto è del 25%.

Sono in forte sconto anche i PowerBeats Pro, gli auricolari per sport più famosi di Beats che pagate 194,99 € con uno sconto del 34%. Da tenere d’occhio anche i Beats Flex, auricolari perfetti per il mondo iPhone che costano 59,99 € e quindi sono scontati del 31%.

Tra le cuffie vi segnaliamo infine lo sconto sulle Beats Solo3 Wireless che costano 149,99€. Anche qui lo sconto è del 35%.

Un po’ meno importante dal punto di vista percentuale ma grande dal punto di vista della quantità di euro è lo sconto sulle Beats Studio Pro che sono le migliori cuffie del momento superiori, probabilmente dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, anche alle Airpods Max. Le pagate 299 €, 100 euro meno del prezzo di listino.

Infine in sconto ci sono anche i Beats Flex. Si tratta di auricolari sportivi ma che possono anche essere usati per i viaggi in treno o in bus o per il tempo libero. Li pagate 54,99€ invece d 89,99. Il 35% in meno del prezzo ufficiale.

Qui sotto una tabella con un campione di tutti i modelli: controllate direttamente su Amazon la disponibilità della veriante di colore che preferite.

Beats Auricolari Flex wireless Chip per cuffie Apple W1, auricolari magnetici, Bluetooth di Classe 1, 12 ore di ascolto ? Black In offerta a 54,99 € – invece di 89,95 €

Beats Auricolari Powerbeats Pro totalmente senza fili ? Navy In offerta a 194,99 € – invece di 299,95 €

Beats Fit Pro Auricolari true wireless con cancellazione del rumore ? rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato ? Bianco In offerta a 169,99 € – invece di 249,95 €

Beats Fit Pro Auricolari true wireless con cancellazione del rumore ? rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato ? Nero In offerta a 169,99 € – invece di 249,95 €

Beats Solo3 Wireless Cuffie Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 149,99 € – invece di 229,95 €

Beats Studio Buds – White In offerta a 109,99 € – invece di 189,95 €

Beats Studio Buds + (2023) – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore, compatibilità Apple e Android migliorata, cuffie Bluetooth resistenti al sudore – Rosa Cosmico In offerta a 149,99 € – invece di 199,95 €

Beats Studio Buds Auricolari bluetooth totalmente wireless con cancellazione del rumore ? auricolari senza fili, compatibili con Apple e Android, Bluetooth di Classe ? Rosa tramonto In offerta a 109,99 € – invece di 189,95 €

Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato, audio lossless USB-C, compatibilità con Apple e Android – Ghiaia In offerta a 299,99 € – invece di 399,95 €

