Tesla richiama due milioni di auto per rendere più sicuro Autopilot

A seguito a una indagine biennale condotta dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Tesla richiama oltre due milioni di veicoli negli Stati Uniti per apportare modifiche al sistema Autopilot.

L’obiettivo è di aumentare la sicurezza di Autopilot, con le correzioni che saranno fornite gratuitamente ai proprietari tramite aggiornamenti over-the-air (OTA). In questo modo saranno aggiunte funzionalità che garantiscono l’attenzione del conducente durante l’utilizzo del controverso sistema di assistenza alla guida di Tesla.

Questo richiamo riguarda tutti i veicoli Tesla attuali prodotti dal lancio di Autopilot nel 2015, compresi Model 3, Model Y, Model S e Model X.

La soluzione adotterà controlli e segnalazioni aggiuntivi rispetto a quelli già presenti sui veicoli interessati per incoraggiare ulteriormente il conducente ad essere maggiormente responsabili alla guida, quando lo sterzo automatico Autosteer è attivo:

In determinate circostanze, quando Autosteer è attivo, la precisione dei controlli della funzione potrebbero non essere sufficienti per evitare un uso improprio da parte del conducente della funzionalità avanzata di assistenza alla guida di livello 2 SAE. Ciò potrebbe portare a un aumento del rischio di collisione

Tesla è stata incaricata di risolvere il sistema di monitoraggio del conducente. In una lettera inviata alla NHTSA, Tesla ha dichiarato che fornirà la correzione richiesta:

tesla rilascerà un aggiornamento software over-the-air (OTA) gratuito. È previsto che le lettere di notifica ai proprietari saranno inviate il 10 febbraio 2024. L’ordine riguarda 2.031.220 veicoli, mentre i modelli prodotti dopo il 7 dicembre avranno già incluso l’aggiornamento

La NHTSA ha dichiarato lo scorso agosto di aver aperto un’indagine su Autopilot a seguito di 11 incidenti con veicoli di soccorso dal 2018 che hanno causato 17 feriti e una morte.

In una lettera successiva inviata a Tesla, l’ente regolatore ha richiesto una documentazione dettagliata sul funzionamento del sistema di assistenza alla guida. In particolare, l’ente puntava a conoscere come il sistema si assicura che i conducenti mantengano gli occhi sulla strada durante l’utilizzo di Autopilot e se ci sono limiti su dove può essere utilizzato.

