Black Friday: smart working e didattica a distanza facili con Apple Pencil in sconto

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad, magari per il cosiddetto “smart working” o la scuola a distanza? Per il Black Friday su Amazon trovate sia la Apple Pencil 1, compatibile con tutti gli iPad tranne i Pro più recenti e iPad Air di quarta generazione, in sconto: solo 89 euro-

Come si può usare una Apple Pencil e a cosa serve richiederebbe una lunga spiegazione. In linea generale possiamo però dire che le Apple Pencil consentono una migliore e più precisa interazione con i contenuti di iPad e un superiore livello di creatività. La Apple Pencil è utile per chi lavora in ambito grafico, per chi vuole sfruttare le potenzialità di alcune applicazioni che ne recepiscono direttamente l’input per la scrittura, per appunti scritti a mano e così via. La Apple Pencil scrive, cancella, muove oggetti sullo schermo, permette di usare differenti tratti che simulano gessetto, carboncino, matita, biro, penna. Rileva la pressione e l’angolazione, si abbina in maniera trasparente con iPad e si ricarica anche con iPad.

Abbiamo detto che esistono due Apple Pencil sono differenti una dall’altra. Una analisi dettagliata delle diversità la trovate in questo nostro articolo. La Apple Pencil 1, quella in sconto (l’altra è comunque in vendita su Amazon) compatibile con tutti gli iPad tranne i Pro dalla terza generazione in avanti, iPad Pro 11 e l’iPad Air rilasciato qualche settimana fa. È invece compatibile anche con l’iPad 10,2 di ottava generazione rilasciato sempre questo autunno. Maggior informazioni sulla compatibilità le trovate a questo articolo ufficiale di Apple.

La Apple Pencil 1 costerebbe 99 euro. Amazon la vende a 89 euro in occasione del Black Friday.