Black Friday: Sonos One in sconto di 50 euro, oggi vi costa 179 euro

Ecco un’altra rara occasione di risparmio su un prodotto top: Sonos One è oggi in sconto di 50 euro: 179 euro.

La promozione riguarda l’altoparlante smart che abbiamo recensito su questa pagina di Macitynet. Vi invitiamo a leggere la recensione per sapere che ne pensiamo e anche tutte le caratteristiche di questo interessantissimo prodotto di fascia elevata e prezzo accessibile capace di creare una colonna sonora in tutta la casa con musica di alta qualità da oltre cento servizi di streaming.

Qui vi diciamo solo che il suo segreto principale e funzione esclusiva è nella trasmissione di musica via Wi-Fi in continuo tra un dispositivo e l’altro: potete lanciare una playlist da Android, proseguirla da iPhone senza interruzioni e con il controllo diretto del volume dai pulsanti del dispositivo

Da segnalare anche che è compatibile con AirPlay 2, con Alexa e, da poco anche con Assistente Google, riproduce Apple Music, Spotify Gratis tra gli altri.

Ecco qui di seguito le caratteristiche principali

Controllo vocale con Amazon Alexa, AirPlay e Google Assistant

Disponibile in eleganti versioni nere o bianche, con finitura opaca liscia e griglia in metallo resistente per un look che si adatta a qualunque tipo di abitazione

Si connette in wireless con altri speaker del tuo sonos home sound system per riprodurre la musica in una o tutte le stanze

I controlli touch sono a portata di mano, la soluzione ottimale quando il telefono è nascosto o non è a portata di mano

Resiste all’umidità, adatto per il bagno (o il giardino)