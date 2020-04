Presto possibili le dirette a pagamento su Facebook

Dopo le modifiche a Messenger, Facebook ha annunciato una serie di imminenti funzionalità nei video live, oltre ad altre per Instagram e Portal. Nelle prossime settimane, gli utenti saranno grado di impostare eventi di Facebook solo come online e di mandare in onda trasmissioni live all’interno di questi. Inoltre, i proprietari delle pagine e gli amministratori della stessa potranno addebitare l’accesso degli utenti a queste pagine ed eventi live.

In questo modo, musicisti, comici e altri creatori di contenuti potranno dar vita a concerti, spettacoli, corsi di cucina, lezioni fitness e altro ancora, aggiungendo un pulsante donazione ai vari streaming live. Ad affiancare questa novità, anche la funzione “Live With”, che permetterà di invitare altre persone a unirsi alle proprie streaming.

Ancora, sarà possibile ascoltare solo l’audio dei video live su Facebook, così da risparmiare dati, una funzione utile che Twitch offre da tempo; in altre occasioni, addirittura, sarà possibile contattare un numero verde per ascoltare la diretta senza consumare dati.

Facebook sta inoltre espandendo lo streaming live su Portal. Con l’app Facebook Live, puogli utenti possono già eseguire trasmissioni sul proprio profilo, ma presto saranno anche in grado di eseguire lo streaming su varie pagine e gruppi.

Per quanto riguarda Instagram, la società ha abilitato gli streaming live su web all’inizio di questo mese, quindi sarà possibile guardare senza commenti che coprono una parte dello schermo. Inoltre, fino ad ora, l’unico modo per consentire alle persone di guardare i propri stream dopo il loro compimento era è salvarli nella propria storia, restando visibili solo per 24 ore. A breve si potrà salvare il live su IGTV, in modo che le persone possano rivederli successivamente.

Si tratta di modifiche che certamente sono state influenzate dall’attuale stato di quarantena forzata. Qui potete leggere come sono cambiate, per via della pandemia, le principali app di messaggistica.