Sconti eBay del weekend su iPhone, iPad, audio e TV

Fine settimana con molti prodotti in sconto su eBay. Il negozio on line capace di rivaleggiare su molti piani, specie grazie ad alcuno venditori “top”, con Amazon, questa mattina ha inondato le sue vetrine di offerte e promozioni alcune delle quali davvero molto appetibili.

Le trovate elencate suddivise in vetrine di

Qui di seguito abbiamo provato a selezionarne alcune, tenendo come sempre d’occhio due elementi fondamentali: l’interesse specifico per il nostro pubblico e la qualità e la serietà dei rivenditori. Abbiamo anche incluso venditori che spediscono gratuitamente e che danno garanzia di spedizione rapida con corriere tracciato.

Prima di esaminare gli sconti sui modelli di Apple vi segnaliamo tra gli Android il super sconto su Huawei P30 Pro, il modello del 2019 con una straordinaria dotazione fotografica e con servizi Google: Huawei P30 Pro Nero Black 8GB RAM,128 GB Display 6.47″ Dual Sim spedito in 48 ore a 499 €.





iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XR in offerta

Su eBay ci sono diversi iPhone in promozione a cominciare dagli iPhone 11 che PC Distribuiton, uno dei migliori e più qualificati venditori top di eBay nel campo dell’elettronica, propone ad un prezzo eccellente: 679,99 euro per il modello da 64 Gb e 739,99 euro per il modello da 128 GB. Si tratta di uno sconto molto importante visto che si parla di prodotti che costano rispettivamente 839 e 889 euro.

In promozione trovate anche gli iPhone 11 Pro 64 GB a 979 euro, forse il prezzo più basso cui abbiamo visto questo modello (Amazon lo vendette tempo fa a 999 euro, ma il suo costo ufficiale è 1189 euro) e un iPhone Pro Max 64 GB a 1089,99 euro.

Se volete spendere meno, poco più del prezzo del recentissimo iPhone SE 2020, su eBay potete anche acquistare iPhone XR 64 GB bianco a 579,99 euro. Questo iPhone sul mercato ha un prezzo ufficiale di 739,99 euro. Di fatto risparmiate 170 euro.

Infine se volete proprio spendere poco, ecco un iPhone 7 da 32 GB a 304 euro. Non si tratterà del più recente modello in commercio ma a questo prezzo vale la pena di pensarci.

iPad in promozione

Se avete visto arrivare iPad Pro 2020 e non siete troppo convinti dalle funzioni o dal prezzo, su eBay c’è una risposta sotto forma di diversi iPad i promozione. Qualche esempio?

Mac in sconto

Sono meno numerose le occasioni sconto nel campo dei Mac, ma a ben guardare c’è qualche prodotto interessante. È il caso di questo MacBook 12″, un prodotto uscito di produzione ma che nella sua versione da 512 GB con Core i3, presentato a 1199 euro, rappresenta ancora un valido sistema di produttività personale. Ancora su eBay c’è un iMac 27 con processore quad core 3,8 GHz a 2399 euro. Potete anche comprare il precedente modello di MacBook Air con disco da 128 GB a 989,99 euro.

Hard Disk e Memorie

Notevole lo sconto sull’Hard Disk Esterno di Western Digital: 8 GB a soli 149 € con sconto 32% per i backup di una vita di tutte le vostre memorie digitali: è in rapido esaurimento e vi consigliamo di cogliere l’occasione. Le altre offerte sono disponibili su questa pagina.

Musica, home entertainment, foto-video

Nella lista che abbiamo spulciato ci sono anche molti altri prodotti interessanti e con importanti sconti. È il caso delle action Cam GoPro; segnaliamo la Hero7 Black a 249,99 euro, oppure la Hero7 Silver a 199,99 euro. In offerta tra le GoPro ci sono anche la GoPro Max a 499,99 euro e la GoPro Hero7 White a 159,90 euro. Segnaliamo anche il Dji Osmo Pocket a 306,99 euro.

In promozione ci sono anche altri prodotti nel settore della musica. Tra gli altri spiccano le soundbar di marchio e gli speaker Sonos per allestimenti multi stanza o da usare come speaker surround se avete la soundbar della stessa azienda. Su Ebay la versione “smart” costa come quella SL ed è sicuramente più versatile potendosi collegare con Alexa, Google e funzionare come speaker Airplay.

Le TV

Se volete un modello base ma Full HD e da 43″ che sia installabile anche in piccoli salotti o in una parete della cucina c’è in supersconto il TV LED Philips 43PFS5503 43 “ Full HD Flat con prezzo finale di 209 €. Non ha caratteristiche smart ma e’ comunque compatibile con le nuove versioni del digitale terrestre.

Con le stesse dimensioni ma con capacità Smart e comandi vocali e risoluzione 4K con ottima visibilità angolare è il modello LG 43UM7450pla Tv Led 43” 4K Ultra Hd Smart Tv Wi-Fi Nero Gamma New 2019 a 289 €.

Se volete un ottimo 55″ con Homekit e Alexa, Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ e Disney+ con la qualità del display Nanocell non possiamo che consigliarvi questo LG 55SM8200 TV LED 55” 4K UltraHD Nano Cell Tv Smart TV Nero Gamma New 2019 venduto a 549,99 €.