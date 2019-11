Black Friday Week: solo oggi due spazzolini smart Oral-B Smart 4 4900 a 89,90 euro

Su Amazon c’è un’ultima offerta da segnalare in questa giornata in occasione della Black Friday Week: due spazzolini Oral-B Smart 4 4900 a solo 89,99 euro, in pratica metà prezzo.

La promozione riguarda un interessante prodotto di fascia media capace però di fare tutto quello che serve, incluso essere gestito da una applicazione ad hoc per iPhone. Ha una testina rotonda studiata accuratamente che avvolge ogni dente e che grazie al movimento elettrico rimuove fino al 100%. Integra un sistema di controllo della pressione di spazzolamento capace di avvertire e ridurre conseguentemente la velocità se si sta premendo troppo energicamente, proteggendo le gengive più delicate.

La guida Smart dello spazzolino Oral-B Smart 4 4900 legge i nostri movimenti e suggerisce migliori abitudini di spazzolamento per la salute del vostro cavo orale.

Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Smart 4 4900 è compatibile con le seguenti testine di ricambio per spazzolini elettrici: CrossAction, 3DWhite, Sensi UltraThin, Sensitive Clean, Precision Clean, Floss Action, TriZone, Dual Clean, Power Tip e Ortho.

Amazon ne offre due a 89,99 euro invece che 169,99 euro. L’offerta vale solo fino alla mezzanotte