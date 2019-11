Settimana del Black Friday: tutti gli Apple Watch 5 GPS 44mm in sconto

Nel corso della settimana del Black Friday Amazon sono in sconto tantissimi prodotti. Alcune delle promozioni, come quella su Apple Watch 4, le trovate nella prima pagina del venditore on line (che offre anche tutti spedizione gratis per il primo ordine e restituzione dell’ordine fino al 31 gennaio) altre invece sono fin po’ nascoste. È il caso delle promozioni che trovate su Apple Watch 5.

Questo modello è l’ultimo rilasciato da Apple. Eredita alcune delle importanti novità di Apple Watch 4 come corona digitale con feedback aptico, audio potenziato e così via e ne aggiunge altre come schermo sempre acceso e bussola. Ecco qui di seguito i modelli scontati

Lo sconto non è pari a quello per gli Apple Watch 4, ma è comunque interessante perché in circolazione non è facile trovare sconti su Apple Watch 5 e nessuno tra coloro che li offre ha le stesse garanzie che è in grado di darmi Amazon. Per questo vi consigliamo, se vi interessa uno smartwatch di approfittare della promozione.