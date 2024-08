Blackmagic Camera supporta iPhone multipli, iPad e video HD a 100 fps

Pubblicità

Come annunciato a settembre al lancio degli iPhone 15, gli sviluppatori di Blackmagic Design hanno rilasciato la versione 2.0 di Blackmagic Camera, app che mette a disposizione controlli e funzioni tipici del cinema digitale professionale sugli iPhone e ora anche su iPad.

L’app, lo ricordiamo, presenta funzioni alla stregua di quelle disponibili sulle videocamere top di gamma Blackmagic Design, funzioni professionali che forniscono a chi crea contenuti con iPhone gli stessi strumenti impiegati per i lungometraggi, la televisione e i documentari. Grazie al supporto per Blackmagic Cloud è possibile collaborare e condividere il materiale con gli editor e colorist.

La versione 2.0 integra funzionalità che permettono di controllare più iPhone da remoto: un primo iPhone funziona da controller e gli altri possono essere collegati tramite connessione cablata o Wi-Fi. L’utente può controllare zoom, messa a fuoco, frame rate, angolazione di scatto, bilanciamento del bianco e ISO con un tocco del dito e registrare direttamente su Blackmagic Cloud in file Apple ProRes a 10 bit fino alla risoluzione 4K.

Il display mostra, tra gli altri, lo stato e i parametri della registrazione, gli indicatori del focus peaking, i livelli e le guide di inquadratura. Con un tocco del dito sullo schermo si mette automaticamente a fuoco l’area interessata. È possibile registrare nei rapporti d’aspetto 16:9 o verticale, oppure in 16:9 tenendo il telefono in verticale quando è richiesta discrezione. Ci sono tab per gestire il materiale, ad esempio per caricarlo su Blackmagic Cloud, per chattare e per accedere ai menu avanzati.

Una delle novità dell’ultimo aggiornamento è il supporto a registrazioni fino a 100fps in HD con gli iPhone 15 Pro, così come la possibilità di selezionare clip multiple nella scheda Media e condividerle, oppure sfruttare funzionalità in batch per la copia/l’editing. Lo sviluppatore riferisce inoltre di migliorie in termini di stabilità e performance.

Come accennato, Blackmagic Camera 2.0 supporta iPad permettendo di sfruttare lo schermo pi grande del tablet, utilissimo quando si devono gestire i flussi remoti da più iPhone. Il menu impostazioni racchiude le opzioni avanzate per gestire il monitoraggio, l’audio, la configurazione della camera e la registrazione.

Sono disponibili anche le impostazioni per il de-squeeze anamorfico e per la correzione dell’obiettivo. Le opzioni per l’audio professionale includono gli indicatori di livelli VU e PPM, e i formati AAC, IEEE in virgola mobile e PCM. Si possono anche aggiungere microfoni esterni. Blackmagic Camera dispone di strumenti professionali di monitoraggio, tra cui Zebra per valutare l’esposizione, Focus assist e guide di inquadratura.

Blackmagic Camera si può scaricare gratuitamente dall’App Store di Apple, si scarica da qui, “pesa” 92,7MB; il requisito minimo è un iPhone con iOS 17 e chip A12 o seguenti, oppure un iPad con iPadOS 17 o seguenti e chip A12 o successivi.