Sconto di 40€ sulle cuffie antirumore Anker Soundcore Life Q35

Anker Soundcore torna sulle cuffie over the ear aggiornando la serie Q e proponendola già in forte sconto su Amazon: solo 89,99 euro invece che 129,99 euro.

Quelle che troviamo in offerta sono le Soundcore Q35, che riprende tutto quanto di buonor era presente nel modello precedente, le Soundcore Q30, e lo aggiorna con caratteristiche ancor migliori.

Le cuffie mantengono il design della generazione passata, presentando dei padiglioni circolari davvero grandi, che accolgono l’orecchio molto comodamente. Migliora l’audio grazie alla presenza di driver personalizzati a membrana di seta, che riproducono accuratamente la musica su una gamma di frequenze più ampia e eliminano la distorsione così da fornire un suono certificato sia Hi-Res Audio che Hi-Res Audio Wireless.

Dispongono di tecnologia LDAC, così che 3 volte più dati vengono trasmessi alle cuffie rispetto ai codec Bluetooth standard. Questo trasferimento è senza perdite e assicura di ascoltare ogni piccolo dettaglio della musica.

Q35 sono cuffie con cancellazione attiva del rumore multi-modalità. Questo grazie alla presenza di 2 microfoni su ogni padiglione auricolare, che rilevano e filtrano i rumori che distraggono nelle vicinanze. Con un semplice tocco è possibile passare dalla modalità Trasporto, Esterno e Interno per personalizzare l’esperienza di cancellazione del rumore e adattarla alle proprie esigenze.

Come già accennato, il design con grandi padiglioni auricolari le rende tra le cuffie più comode, potendo essere indossate per sessioni di ascolto medio lungo, grazie alla loro struttura leggera e all’archetto imbottiti in memory foam. Un sensore integrato rileva quando vengono rimossi dalle orecchie e mette immediatamente in pausa l’audio.

Naturalmente, la presenza dei microfoni assicura anche possibilità di conversazioni telefoniche hands free: i microfoni beamforming sulle cuffie Life Q35 utilizzando un algoritmo AI testato migliaia di volte per migliorare la qualità della voce in chiamata.

Anker Soundcore Life Q35 costerebbero 129,99 euro, ma grazie ad una promozione le potete acquistare ai 89,99 euro