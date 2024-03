Blackview MEGA 1, il tablet tutto schermo e fotocamera

Sempre più persone scelgono un tablet perché, grazie allo schermo più grande, si riesce a godere meglio di tutto ciò che arriva dal web. Rispetto a uno smartphone è più ingombrante, certo, ma i benefici in termini di fruibilità dei contenuti sono innegabili.

Blackview crede molto in questa nuova tendenza e ha deciso di cambiare le carte in tavola lanciando una nuova linea di tablet, MEGA, che potenzia questa categoria sotto diversi aspetti.

Il primo dispositivo della gamma è appunto il Blackview MEGA 1 che farà il suo debutto il 18 marzo con una promozione lancio per la prima settimana (dettagli in fondo).

Punti di forza

La prima caratteristica che balza all’occhio è lo schermo: un pannello Full HD+ da 11,5 pollici con 2,4 K di risoluzione e una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, la più alta di sempre nei dispositivi di quest’azienda e che promette una fluidità superiore sia nell’utilizzo delle app di tutti i giorni che nella visione dei video, oltre che con i videogiochi.

Inoltre questo nuovo tablet è certificato Widevine L1, il che significa che è supportato lo streaming a 1080p su Netflix; cosa che, combinata con il sistema a 4 altoparlanti integrato, promette un’esperienza con audio surround di alta qualità cinematografica in mobilità.

Come dicevamo eccelle anche in ambito fotografico perché è il primo tablet di Blackview ad usare una videocamera Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP. Questa, combinata all’ultimo algoritmo ArcSoft 9.0, promette profondi miglioramenti in svariati contesti come ad esempio la registrazione di una riunione, la scansione dei documenti o più semplicemente nell’immortalare un momento della propria vita direttamente dal tablet.

Specifiche tecniche

Lato hardware, il Blackview MEGA 1 usa un processore octa-core MediaTek Helio G99 a 6 nm affiancato da ben 12 GB di RAM, con un punteggio AnTuTu di 442.513, ovvero il 56% in più rispetto agli altri tablet del marchio.

Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione offre 256 GB di capacità, con l’ulteriore possibilità di estenderla tramite microSD aggiungendo fino a 1 TB.

Usa una batteria da 8.800 mAh che promette fino a 20 ore di autonomia e beneficia della ricarica rapida a 33 Watt che promette di ripristinare il 50% di energia in appena mezz’ora di ricarica. E c’è la modalità di ibernazione automatica che estende l’autonomia in Standby fino a 18 giorni.

Lato software, su questo tablet gira Android 13 con personalizzazione Doke OS_P 4.0.

Produttività

Innanzitutto in dotazione è compreso anche lo stilo per poter disegnare e prendere appunti.

Soprattutto, Blackview MEGA 1 supporta la divisione dello schermo per affiancare due applicazioni ad esempio per poter videochiamare e contemporaneamente prendere appunti.

Si possono anche collegare mouse e tastiera via Bluetooth trasformandolo anche in un agile computer portatile da 11,5″ per poter prendere appunti all’università, lavorare sui documenti (è precaricato WPS Office), scrivere saggi e via dicendo.

La promozione

Blackview MEGA 1 sarà in vendita su Aliexpress a partire dal 18 marzo. Fino al 27 marzo sarà attiva una promozione-lancio che consentirà di comprarlo a partire da 199 $ anziché 398 $ scegliendo tra la versione 8+128 GB e la più performante 12+256 GB.