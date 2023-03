Hyundai svela la Kona elettrica 2.0

Dopo la presentazione da parte di Hyundai del design della nuova generazione di auto Kona a dicembre scorso, arrivano finalmente i primi dati tecnici della versione completamente elettrica della vettura. A differenza della Kia Niro EV, rimane con due diverse varianti di trazione.

La nuova Kona Electric offre ora 114,6 kW di potenza nella versione base, rispetto ai 100 kW rispetto al precedente modello. La capienza della batteria aumenta da 39,2 a 48,4 kWh in questa variante, anche se non si hanno ancora i dati sull’autonomia, che viene comunque definita dalla casa madre come “Standard Range”.

La seconda versione della Kona Electric viene, invece, chiamata «Long Range» e offre 160 kW di potenza motrice, dieci kW in più rispetto al modello precedente. La capacità della batteria è stata aumentata da 64 kWh a 65,4 kWh. Secondo Hyundai, questo permetterà una portata stimata di 490 chilometri. A proposito, con entrambe le versioni, la coppia massima è di 255 Nm.

Quando si tratta di ricarica, Hyundai fornisce solo un numero di riferimento: dal dieci all’80 per cento in 41 minuti. E’ un dato al livello del suo predecessore, che equivale i tempi della seconda generazione della Kia Niro EV.

Quanto alle dimensioni, si parla adesso di 4,36 metri in lunghezza, più 15cm rispetto al dirette modello, con una larghezza di 1,83 metri (+2,5cm) e un passo di 2,66 metri (+6cm). Il bagagliaio dovrebbe contenere fino a 466 litri secondo lo standard VDA, mentre un piccolo vano da 27 litri è installato sotto il cofano anteriore, che secondo l’esperienza del Niro EV dovrebbe essere sufficiente per un cavo di ricarica Type-2.

Fondamentalmente, Hyundai dice di aver invertito la logica di sviluppo: la prima generazione è stata ancora sviluppata secondo il principio ICE-to-EV, quindi la versione elettrica deriva dalla versione a combustione. La seconda generazione è stata creata, invece, come EV-to-ICE.

Da notare che i dati di vendita sembrano premiare la guida elettrica: l’anno scorso, per esempio, 17.029 unità delle 25.979 Kona vendute in Germania erano puramente EV.

Hyundai non menziona ancora i prezzi delle due varianti elettriche.

