Apple Music Classical si preordina su App Store

Come atteso fin dal 2022 e ancor prima, dall’acquisizione di Primephonic nel 2021, Apple annuncia Apple Music Classical, nuova app dedicata in preordine su App Store creata appositamente per la musica classica.

Secondo la multinazionale di Cupertino si tratta del modo più semplice e veloce per cercare qualsiasi registrazione nel più vasto catalogo di musica classica al mondo, con con oltre 5 milioni di brani e opere, dalle nuove uscite alle registrazioni più celebri. È possibile effettuare ricerche per compositore, opera, direttore d’orchestra o anche per numero di catalogo e trovare immediatamente registrazioni specifiche.

Una volta individuato il brano o il concerto desiderati, sarà possibile ascoltari nella migliore qualità audio disponibile, fino al formato Hi‑Res Lossless a 192 kHz/24 bit. Per migliaia di composizioni sarà possibile anche l’ascolto con audio spaziale.

Come accade da tempo per il servizio di streaming Apple Music, anche nella nuova app Apple Music Classical gli utenti troveranno centinaia di playlist curate dalla redazione, migliaia di album in esclusia ma anche biografie dei compositori, guide di approfondimento per le opere fondamentali e altro ancora.

Apple Music Classical verrà lanciata nel corso del mese e chi ha un abbonamento a Apple Music potrà scaricare e utilizzare l’app senza costi aggiuntivi. È già possibile preordinare l’app da questa pagina di App Store. Una volta completato il preordine, l’app Apple Music Classical verrà scaricata automaticamente al momento del lancio per gli utenti con aggiornamenti automatici attivi nelle impostazioni, così da consentire l’ascolto immediato.

Apple collabora con esponenti di spicco nel panorama della musica classica e con alcune delle istituzioni più prestigiose al mondo per offrire agli utenti di Apple Music Classical contenuti nuovi ed esclusivi al momento del lancio e oltre.

Apple Music Classical offrirà anche nuove illustrazioni esclusive, tra cui una serie di ritratti digitali in alta risoluzione di molti dei più grandi compositori, a cui si aggiungeranno altri. Appositamente commissionate a un gruppo eterogeneo di artisti e artiste, le immagini fondono la ricerca storica con i colori e i riferimenti artistici del relativo periodo classico.

Apple Music Classical sarà disponibile a partire dal 28 marzo, prossimamente arriverà anche per dispositivi Android.