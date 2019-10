Xiaomi WEMAX L1668FCF 4K, il proiettore laser per la casa in offerta lampo in sconto di quasi 1000 euro

Se state cercando di trasformare il salotto di casa in un vero e proprio cinema, senza troppi compromessi, ecco il proiettore laser 4K Fengmi Wemax L1688FCF, facente parte dell’universo Xiaomi, che potrebbe fare al caso vostro. oggi è in offerta con sconto di quasi 1000 euro, e si acquista direttamente da qui.

E’ l’alternativa perfetta ad una grande TV LCD, un vero e proprio must per chiunque necessiti di un impianto di home theater domestico. Questo perché è in grado di proiettare fino a 150 pollici con 9000 lumen e un rapporto di contrasto di 4000:1. Peraltro, non necessità di grande distanze, potendo posizionare il proiettare laser ad appena 14-50 cm dal muro in cui proiettare l’immagine.

Si tratta di una periferica che potrà essere collocata su un normale mobile TV, così da godere da ottenere un’immagine con diagonale da 80 a 150 pollici. WEMAX L1668FCF supporta la risoluzione 4K a 3840 x 2160. Gode di un sistema operativo enucleato dalla MIUI, grazie alla quale potersi godere film e programmi TV.

La sorgente laser impiegata al suo interno è ALPD 3.0, leader nel mercato per colore dello schermo, contrasto e luminosità. Grazie ai 9000 ANSI il proiettore offre una luminosità di 250 nit, raggiunge lo standard della luminosità di una comune TV LCD, per guardare chiaramente senza dover chiudere tende o serrande in casa.

gode di un rapporto di proiezione di 0,233: 1, con una distanza di proiezione davvero minima, che varia da 14 a 50 cm. Dati alla mano, copre una gamma di colore del 100%, 18% di luce rossa, con colori vividi e realistici. Il sistema operativo si basa su una versione di Android 6.0, naturalmente personalizzata per adattare la Ui al grande schermo.

Tra le sue funzionalità, il supporto al mirroring wireless dello schermo smartphone. Supporta anche la visualizzazione 3D, e offre una tecnologia per non affaticare la vista, così da risultare non nocivo per la visione di adulti e bambini, nonostante la grande diagonale.

Da notare, peraltro, che questo WEMAX L1668FCF gode di altoparlanti stereo integrati, per un effetto sonoro simile al cinema. Per tutti gli acquirenti in Italia, lo store per consentire di installarlo in modo semplice e sicuro, testerà la periferica prima dell’invio, impostando la lingua in inglese prima della consegna.

WEMAX L1668FCF si acquista con coupon M398778CD558D001 al prezzo di 2253.41 euro in offerta lampo, in sconto di quasi 1000 euro rispetto al listino di circa 3200 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.