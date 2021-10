Bloomberg «Senza Jony Ive il design Apple migliora»

Secondo Bloomberg il design dei prodotti Apple è migliorato da quando l’ex responsabile del design Jony Ive ha lasciato l’azienda.

Jony Ive inizialmente si è ritirato dalla leadership nella progettazione nel 2015 per concentrarsi sul campus di Apple Park, prima di tornare al suo ruolo originale due anni dopo. Successivamente ha lasciato l’azienda nel 2019.

La Mela di oggi non esisterebbe senza Ive. Era il leviatano creativo dietro l’aspetto di iMac, iPod, iPad e, soprattutto, iPhone. L’approccio di Apple allo sviluppo del prodotto guidato dal design è stato considerato pionieristico. Ma c’era spesso una tensione tra forma e funzione

L'”accusa” a Ive, dunque, è quella di preferire l’estetica a qualsiasi costo, anche a danno della funzionalità.

Il rapporto sostiene che i nuovi MacBook Pro 2021 ne siano la prova tangibile.

La presentazione di lunedì di una nuova linea di laptop Macbook Pro fornisce la prova del cambiamento. I prodotti pubblicati cinque anni fa sotto l’egida di Ive sono stati eliminati. Non c’è più la cosiddetta tastiera “a farfalla”, che rendeva il dispositivo più sottile ma la cui meccanica goffa rendeva più difficile la digitazione; addio anche alla Touch Bar, un display a striscia sensibile al tocco lungo la parte superiore della tastiera che poteva mostrare le funzioni per il browser web un momento e gli strumenti di mixaggio per le app musicali un momento dopo, ma era quasi impossibile da usare senza guardare; sul retro ci sono le porte HDMI, che consentono di collegare il computer a display ad alta definizione senza utilizzare un adattatore