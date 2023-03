BMAX Y11 Plus, portatile Windows con schermo touch in sconto

Volete comprare un computer portatile per lavorare o per studiare ma che al contempo, ribaltando la tastiera, possa trasformarsi in un tablet con cui intrattenersi nei momenti di relax? Allora perché non acquistare BMAX Y11 Plus, tanto più che adesso lo potete comprare in offerta?

Si tratta di un convertibile con schermo da 11,6 pollici, quindi con ingombri vicini a quelli di un MacBook 12″ (è spesso solo 13 millimetri) ed è perciò una soluzione altamente consigliata per chi vuole portarsi dietro il computer un po’ ovunque, tanto più che pesa appena 1 chilogrammo.

Il pannello è da 16:9 e ha una risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 pixel, con un meccanismo che come dicevamo consente di ribaltarlo di 360 gradi in modo da poter escludere la tastiera. Lo schermo infatti è completamente touch e riconosce i gesti a più dita, quindi diventa un tablet in tutto e per tutto, basato sul sistema operativo Windows 10.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, monta un processore Intel Gemini Lake N5100 di 11a generazione con Turbo Boost fino 2.8 GHz, GPU UHD Graphics di 11a generazione a 800 MHz, 8 GB di RAM di tipo LPDDR4 e una capacità di 256 GB, con la possibilità di espandere il disco tramite disco SSD M.2.

Monta una videocamera da 1 MP per le videoconferenze e una batteria da 3.500 mAh che promette dalle 6 alle 8 ore di autonomia. C’è il WiFi a 2.4 GHz e 5.0 GHz e il Bluetooth 4.2 per gli accessori.

Per quanto riguarda le connessioni, le troviamo ai lati: da una parte un ingresso microSD, microHDMI, USB-C dati, l’alimentazione con connettore proprietario e il foro di un microfono; dall’altro una presa jack audio da 3,5 millimetri, il bilanciere del volume, il tasto di accensione e un secondo foro per il microfono.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 378,61 € risparmiate il 23% pagandolo 293,42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.