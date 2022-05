Surreali collage onirici creati con iPhone nell’account Instagram di Apple

Apple di tanto in tanto commissiona ad artisti la realizzazione di alcune immagini per la serie “Shot on iPhone”. Le ultime immagini di questo tipo arrivano da Gaia Barnatan, graphic designer che crea immagini fondendo più livelli, combinando in altre parole più immagini con transizioni omogenee nell’immagine composita finale, trasportando lo spettatore in una dimensione pop che fa sognare, giocando con elementi apparenti inconciliabili.

Nell’account Instagram di Apple sono evidenziati alcuni lavori di editing di Barnatan eseguiti con un’app per iPhone. “È possibile fare qualsiasi cosa si possa immaginare” si legge nel commento alle immagini.

«Questi collage surreali sono unici e non convenzionali», si legge nell’accunt Instagram della Mela. «Incoraggiano la spontaneità e il superamento di ciò che è prevedibile». «In altre forme d’arte che ho esplorato, c’è questa pressione che impongo su me stessa per fare le cose “giuste”. Per me, questo stile contribuisce ad alleviare tali aspettative, e mi permette di essere più giocosa e sperimentale nell’approccio. Mi ha consentito di essere veramente aperta nella mia espressività creativa».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da apple (@apple)

Le immagini che Apple mette in evidenza sull’account Instagram sono state create con il foto e video editor Bazaart, app che – tra le altre cose – permette di rimuovere gli sfondi con un tool denominato “gomma magica”, rimuovere oggetti e persone indesiderate, migliorare e modificare le immagini in vari modi e fondere con varie tecniche immagini virtualmente presenti su più livelli. Gaia Barnatan ha anche un sito dedicato dove è possibile acquistare alcune stampe fine art.