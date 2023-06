Boox Tab Mini C, il tablet e-ink a colori diventa compatto e costa meno

ONYX International annuncia il suo nuovo tablet E Ink a colori: prende il nome di BOOX Tab Mini C e, come lascia intendere lo stesso nome, è più compatto rispetto al precedessore, questa volta con un display Kaleido 3 da 7,8 pollici, quindi da portare sempre con sé.

Tab Mini C segue Tab Ultra e Tab Ultra C, proponendo un formato più compatto, senza rinunciare allo schermo a colori E Ink Kaleido 3 capace di fornire una definizione pari a 300ppi per testi e immagini in bianco e nero, mentre per il livello a colori offre un miglioramento del 50% rispetto alla tecnologia precedente, che porta la definizione a 150ppi, con possibilità di visualizzare una gamma di 4.096 colori.

Caratteristiche tecniche

Il Tab Ultra C integra la tecnologia BOOX Super Refresh che, insieme al processore Qualcomm octa-core e alla GPU dedicata, garantisce prestazioni fluide e ottimizzate. Il tab permette di scegliere fra quattro modalità di refresh – aggiornamento progettate e ottimizzate per diverse attività, quali la lettura, la scrittura e l’uso di applicazioni Android sullo schermo a colori ePaper.

A livello di design, BOOX Tab Mini C presenta un corpo in metallo con colorazione tenue ed un profilo curvo e liscio. Tab Mini C offre prestazioni sostenute anche quando si tratta di utilizzare applicazioni di terze parti, grazie a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Al suo interno si trova anche una batteria da 5.000mAh, luci anteriori con regolazione della temperatura, accelerometro per orientare automaticamente lo schermo, e supporto per vari formati di libri.

Tra le sue app, anche quella Calendar Memo integrata che consente di scrivere elenchi di cose da fare, promemoria e programmi che possono essere controllati in qualsiasi momento senza la necessità di riattivare il dispositivo.

Il tablet offre un sistema operativo aggiornabile basato su Android 11, grazie al quale è possibile installare e aprire facilmente app come Kindle, Kobo, Google Play Books o qualsiasi altra app di lettura, ma anche applicazioni per la produttività o per lo svago.

Lavoro e tempo libero

Nella recensione di Boox Note Air2 Plus abbiamo apprezzato l’abbinamento della modalità in bianco e nero per la lettura, appunti e produttività, con quella a colori che può essere sfruttata anche per disegnare e nel tempo libero. Anche se in questo modello non è presente la fotocamera, utile come scanner documenti e OCR, entrambi mettono a disposizione le stesse funzioni principali.

Il supporto nativo di Tab Ultra C per 24 formati digitali permette di prendere appunti a colori direttamente su qualsiasi documento supportato senza bisogno di conversione, mantenendo la sincronizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi.

Ricordiamo che i tablet e-Ink Boox supportano le principali soluzioni cloud terze parti, la conversione delle note in testo e la possibilità di includere link a file e a pagine internet direttamente nelle note, per aggiungere approfondimenti e organizzare meglio le informazioni.

Collegando i propri account cloud terzi è possibile accedere ad eBook e file mantenendoli sincronizzati e riducendo al minimo il consumo energetico e il carico sulla CPU. Boox offre anche 10 GB di spazio cloud gratuito ai suoi clienti per conservare le note e garantisce 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo. Tutti i i dettagli su funzioni ed esperienza d’uso nella recensione di macitynet.

Disponibilità e prezzo

BOOX Tab Mini C con stilo incluso nella confezione è disponibile sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di listino di €499,00 con lo stilo Pen Plus incluso.