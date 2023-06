Android cambia stile con nuovo marchio e robot 3D

Android sta subendo un piccolo ma importante aggiornamento di marchio e logo, incluso lo storico robot verde: sono passati quattro anni da quando Google ha annunciato la nuova identità del marchio, e adesso a cambiare sono proprio il logo e il marchio stesso della piattaforma.

Come cambia il marchio

Innanzitutto, per la prima volta nella sua storia il marchio passa al maiuscolo, con una prima avvisaglia dell’etichetta con la “A” in grande all’interno di una pagina pubblicitaria relativa al passaggio da iPhone a Android.

Anche il font è stato aggiornato, col cambiamento più evidente alle lettere “n” e “r” che ora sono arrotondate in uno stile che ricorda molto da vicino quello adottato per la versione 2014 del vecchio logo.

Le modifiche al robot verde

E poi il robottino verde, che dal 2019 ne viene mostrata soltanto la testa, guadagna le tre dimensioni, come segnala 9to5Google. Dal design piatto a due dimensioni si passa quindi al 3D, come già appurato attraverso alcuni cartelloni pubblicitari in mostra al Consumer Electronics Show di gennaio, e la texture viene occasionalmente cambiata in base al contesto.

Ad esempio quando nei giorni di fiera si è parlato di Android Auto, il robottino verde ha assunto le sembianze di uno pneumatico, mentre per Google Fit è stata presentata una versione più atletica colorata di blu e con tanto di fascia in spugna sulla testa. E tante altre ne vedremo prossimamente, come conferma la stessa Google:

Stiamo mettendo in mostra alcuni elementi della nostra nuova identità del marchio approfittando di alcune occasioni, come lo stand al CES a inizio anno e in alcune campagne pubblicitarie in corso. Ce ne saranno anche nei prossimi mesi

Nuovo robot Android, dove si vedrà

Alla luce di ciò possiamo ragionevolmente ritenere possibile l’apparizione del nuovo logo tridimensionale con la A maiuscola anche nell’ultima versione di Android, la numero 14, quella che sarà rilasciata entro fine anno. Si potrà osservare in basso nello schermo di smartphone e tablet, quando all’avvio oggi possiamo leggerlo attraverso il celebre “Powered by Android”.

