FIAT non produrrà più auto grigie

Da martedì 27 giugno 2023 FIAT smette di produrre auto grigie. La decisione – fa sapere l’azienda – è stata presa “per esaltare l’importanza dei colori nella vita, incarnando lo stile di vita italiano e riaffermando il valore della Nuova Dolce Vita del Marchio”.

L’Italia è legata a colori vivaci come il Mare d’Italia, il Sole d’Italia, la Terra d’Italia e il Cielo d’Italia, riferisce la casa automobilsitica parte del gruppo Stellantis, spiegando che la strategia è stata attuata per aggiungere un tratto distintivo alle vetture FIAT nel mercato automobilistico, con il 2023 indicato come “l’anno di un notevole cambiamento per il Marchio”.

“Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente”, ha dichiarato Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis – affermando che l’azienda “vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l’elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”.

Lo stesso CEO di FIAT è protagonista del divertente spot pubblicitario girato a Lerici in cui annuncia personalmente la decisione di FIAT di non produrre più auto grigie, filmato che riportiamo in questo articolo.

L’attuale gamma FIAT – Nuova 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo – è disponibile in diverse tonalità di colore, tra cui Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema – tutti con un nome che richiamano, a vario titolo, l’Italia.

FIAT fa parte del gruppo Stellantis: tra i numerosi rinnovi dei marchi anche Jeep Avenger: la versione elettrica è stata già premiata più volte, anche in Europa. Tutti i principali marchi di auto hanno annunciato o stanno sviluppando veicoli elettrici di piccole dimensioni con prezzi più accessibili:

