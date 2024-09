Con QuietComfort Earbuds il silenzio Bose è più abbordabile

Pubblicità

Anche Bose rende più accessibile la sua apprezzata tecnologia di cancellazione del rumore con l’introduzione della nuova generazione degli auricolari Bose QuietComfort, già disponibili al prezzo di 195,95 euro da questa pagina del negozio del marchio su Amazon.

In precedenza per poter godere della tecnologia ANC di Bose era necessario sborsare di più. Il costruttore promette qualità audio senza compromessi, con la caratteristica potenza e firma audio che da sempre contraddistinguono il marchio. Nell’elenco delle specifiche tecniche brilla l’autonomia, fino a ben 8,5 ore con cancellazione del rumore attiva, valore che promette di coprire una intera giornata in movimento.

Sembra però che questa non sia l’autonomia effettiva di un singolo auricolare, bensì l’autonomia totale che si può ottenere grazie ai 2,5 cicli di ricarica assicurati tramite la custodia. La custodia di ricarica delle ultime Bose sembra di dimensioni un po’ generose nelle prime immagini, ma permette di ottenere un’autonomia aggiuntiva di due ore in riproduzione con una ricarica di 20 minuti.

Il design è stato migliorato per offrire auricolari più compatti, con più stabilità e aderenza. Per adattarsi a ogni orecchio nella confezione sono inclusi cuscinetti auricolari e anelli stabilizzatori in tre diverse misure. Sono resistenti ad acqua e sudore con certificazione IPX4, offrono ricarica wireless, tecnologia Bluetooth 5.3 con supporto multipoint.

Ciò permette connessioni wireless fino a nove metri di distanza con collegamento a più dispositivi contemporaneamente: l’utente può passare da uno all’altro a mani libere. La maggior parte dei controlli per la riproduzione audio e le chiamate si gestiscono al volo con i comandi touch, mentre per personalizzare e regolare le impostazioni è disponibile l’app Bose QCE.

Per prezzo e caratteristiche competono con AirPods 4 di Apple proposti con ANC a 199 euro.

Bose QuietComfort 2024, prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari Bose QuietComfort 2024 sono già disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon nelle colorazioni nero, bianco e chilled lilac (viola chiaro) al prezzo di 199,95 euro.

