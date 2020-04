Buone notizie per iPhone 12, Qualcomm prevede vendite 5G robuste

Apple non anticiperà nulla dei suoi piani per iPhone 12 5G, nemmeno nella presentazione dei risultati trimestrali di giovedì 30 aprile, così per prevedere il futuro dei prossimi iPhone 2020 arriva in soccorso la previsione di Qualcomm: il costruttore dei chip modem che Apple impiegherà nei suoi terminali indica che nonostante i cali in corso e problemi causati da Covid-19, sono previste vendite di componenti 5G robuste, sostanzialmente in linea con le previsioni precedenti la pandemia.

Si tratta di una ottima notizia per Apple, per i costruttori di terminali Android e in generale per l’industria globale degli smartphone. Per il terzo trimestre fiscale il costruttore prevede un calo delle spedizioni di terminali del 30%, questo basandosi sulla percentuale di ripresa economica in Cina, primo Paese colpito e, si spera, fuoriuscito dall’emergenza virus. Ma nonostante la lentezza della ripresa e la flessione in corso, Qualcomm prevede che il passaggio e l’adozione delle tecnologie 5G sta procedendo come previsto in precedenza.

Qualcomm ha venduto 129 milioni di chip modem nel secondo trimestre e prevede 125-145 milioni nel terzo. Il costruttore dichiara che i piani per mitigare le conseguenze di Covid-19 stanno procedendo bene, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulla propria catena di approvvigionamento. Qualcomm prevede così che le vendite di smartphone 5G saranno comprese tra 175-225 milioni entro quest’anno, sostanzialmente in linea con alcune stime pre Covid-19.

Nonostante il susseguirsi di report di analisti che indicano possibili posticipi e ritardi per gli iPhone 12, numeri e previsioni di Qualcomm lasciano intendere che, almeno per il momento, la tabella di marcia di Apple e dei costruttori Android per gli smartphone 5G di quest’anno sta procedendo con qualche intoppo e rallentamento, ma senza discostarsi molto da quanto atteso prima dell’emergenza Coronavirus. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Qualcomm sono disponibili qui, invece per tutto quello che sappiano sugli iPhone 12 5G 2020 è riassunto in questo articolo.

I risultati finanziari trimestrali di Apple saranno annunciati giovedì 30 aprile alle ore 14 a Cupertino, in Italia alle 11 di sera. Tutti i dettagli dei risultati Apple e gli approfondimenti saranno pubblicati nella pagina principale di Macitynet, oltre che in quelle dedicate a Mercato e Finanza.