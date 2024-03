Call of Duty Mobile, ecco come prepararsi al meglio su iPhone e iPad

Call of Duty Mobile si prepara al lancio su iPhone e iPad, atteso per il prossimo 21 marzo. Lo sviluppatore ha pubblicato sul sito web ufficiale un lungo tutorial sui controlli, segnale evidente che non si tratta di un classico titolo casual, bensì di una produzione videoludica più cmplessa.

Per essere pronti a entrare nel vivo dell’azione, sul blog ufficiale di Call of Duty è disponibile un post che sviscera nel dettaglio unapanoramica sui metodi di controllo disponibili.

Anzitutto, ci saranno tre diversi modi di giocare. La prima è quella classica, touch, dove sarà sufficiente toccare lo schermo e scorrere le dita a schermo. Molto semplici da configurare e altrettanto facili da imparare, ci sarà la possibilità di modificarli di volta in volta tramite le opzioni disponibili nell’interfaccia di gioco. Ovviamente, non sarà la modalità preferita dagli harcore gamer.

Questi ultimi, invece, potranno beneficiare del supporto al controller Backbone One, che di fatto trasformerà il proprio smartphone in una vera console portatile.

Oltre a supportare il controller Backbone One, che comunque è disponibile anche in formato USB-C sia per iPhone che per Android, sarà possibile sfruttare anche altri controller bluetooth generici. A questo indirizzo trovate i migliori che potranno certamente aiutarvi a battagliare all’interno del mondo di CoD.

Call of Duty: Warzone Mobile supporta diversi controller Bluetooth, tra cui quello Wireless per Xbox. Sarà, comunque, possibile passare in qualsiasi momento dal controller ai comandi touch e viceversa, ma l’accesso ad alcuni menu potrò essere gestito solo tramite comandi touch. In soldini, il consiglio è quello di iniziare a munirsi di un controller compatibile per poter sfruttare al massimo CoD Mobile su dispositivi mobili.

Oltre al controller per Xbox, saranno compatibili anche i controller DualSense di PS5 e il DualShock di PS4.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 21 marzo. Per tutte le informazioni sul gioco, invece, vi rimandiamo direttamenete a questo.