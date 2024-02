Call of Duty Warzone dà battaglia su iPhone e Android il 21 marzo

Call of Duty: Warzone Mobile, la versione iOS e Android del celebre gioco battle royale di Activision Blizzard (Microsoft), verrà ufficialmente lanciato in tutto il mondo il 21 marzo prossimo, dopo una release limitata in alcuni paesi nel corso dell’ultimo anno.

Warzone Mobile, sviluppato da Digital Legends, Beenox, Shanghai e Solid State Studios di Activision, è stato lanciato inizialmente in Australia nel novembre 2022. Dopo il suo rilascio in diversi altri paesi, Activision ha annunciato che sarebbe stata rilasciata la versione completa nell’autunno dello scorso anno, ma i piani sono cambiati a ottobre, quando la società ha confermato di aver deciso di posticipare il lancio alla “primavera” del 2024 per “migliorare” l’esperienza.

Con il lancio mondiale di Call of Duty: Warzone Mobile ora fissato per il 21 marzo, Activision ha iniziato a fornire ulteriori dettagli, confermando che il titolo sarà rilasciato con due mappe: Verdansk, che supporta partite battle royale fino a 120 giocatori, e Rebirth Island che supporta partite battle royale fino a 48 giocatori.

Inoltre, Warzone Mobile offrirà la tradizionale azione multiplayer su varie mappe (tra cui Shipment, Shoot House e Scrapyard), con modalità Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed e Search & Destroy.

Call of Duty: Warzone Mobile – che promette il supporto ai controller – offrirà anche una serie di funzionalità condivise tra tutte le versioni del gioco, inclusi lista amici e canali di chat. Il livello del giocatore, il livello dell’arma e i pacchetti acquistati saranno trasferiti tra le piattaforme, con Warzone Mobile che includerà la progressione condivisa del pass battaglia con Modern Warfare 3 e Call of Duty: Warzone su console e PC.

Secondo Activision, oltre 50 milioni di giocatori si sono già pre-registrati per giocare a Warzone Mobile. Il lancio del 21 marzo certamente sarà atteso da tutti i fan del marchio e nuovi. Tutte le notizie che parlano di videogiochi sono disponibili in questa pagina di macitynet.