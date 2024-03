Piaggio kilo è il carrello robot che vi segue dappertuttto

Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio con sede a Boston, che si occupa di robotica e mobilità del futuro, ha presentato kilo, un robot dotato di tecnologia smart following.

Svelato in anteprima al Modex, la principale fiera americana nel settore del supply chain in corso in questi giorni ad Atlanta (Georgia, USA), kilo è un pianale robotizzato hand free con una capacità di carico fino a 130kg. Grazie a un pacchetto di sensori e agli imaging radar 4D sviluppati da PFF di cui è dotato, è in grado di seguire l’operatore, muoversi in autonomia e percorrere oltre 100 tracciati memorizzati.

Il robot è presentato come progettato per lavorare al fianco delle persone, consentendo agli utenti di spostare materiali in modo naturale, riducendo il rischio di lesioni. kilo rappresenta la prima applicazione del software comportamentale autonomo Travel on Known Paths di PFF, e per gli operatori potrebbe essere un innovativo strumento di lavoro in grado di seguirli o muoversi in autonomia.

La piattaforma di kilo è altamente personalizzabile: può essere equipaggiata con carrelli o scaffali specifici per il settore o la struttura di impiego, garantendo la giusta configurazione per qualsiasi lavoro. Un’applicazione mobile denominata PFF pro tools, permette di gestire flotte di robot e interventi di aggiornamenti software.

Nel progetto di riqualificazione e ammodernamento che coinvolgerà lo stabilimento produttivo di Mandello del Lario, il Gruppo Piaggio ha previsto l’integrazione del robot kilo all’interno delle nuove linee produttive di Moto Guzzi per agevolare e supportare le manovre degli operatori. A seguire è previsto l’utilizzo di kilo anche negli altri poli produttivi del Gruppo in Italia, in India, Vietnam e Indonesia.

kilo amplia la gamma robot di Piaggio Fast Forward, e si affianca ai droni terrestri gita e gitamini, che sono già commercializzati nel mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è disciplinata. In presenza di un regolamento stradale adeguato, i robot di Piaggio Fast Forward possono potranno muoversi in autonomia su marciapiedi e strade pedonali, rispondendo alla crescente richiesta di consegna dell’ultimo miglio e a domicilio.

Gli ultimi sviluppi nell’intelligenza artificiale porteranno novità importanti nel campo della robotica.