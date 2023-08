Come cambiare il browser di serie su Mac

Apple offre di serie o di default Safari come browser (applicazione per la navigazione di risorse sul web) quando si configura per la prima volta il Mac ma è ovviamente possibile installare e usare Chrome, Edge, Firefox, Opera e altri navigatori.

Nelle versioni precedenti a macOS Ventura, è possibile indicare il browser da usare per default (quello da usare in assenza di altre indicazioni) selezionando Preferenze di Sistema, facendo clic su Generali e da qui facendo sul menu a comparsa “Browser web di default” e scegliendo il browser desiderato.

Se modifichiamo accidentalmente il browser serie o semplicemente vogliamo tornare a impostare Safari, è possibile regolare facilmente le preferenze di default.

Per scegliere il browser di default su macOS Ventura e seguenti, basta aprire Impostazioni di Sistema, selezionare la voce “Scrivania e Dock” nella sezione sinistra della finestra che appare, e a destra nella sezione “Applicazioni” impostare il browser desiderato alla voce “Browser web di default“.

A questo punto è possibile chiudere Impostazioni di sistema e da questo momento in poi il browser che verrà richiamato per default quando necessario (es. facendo click su un link in una mail) sarà quello indicato in precedenza. È raro ma tenete conto che alcune app aprono pagine web in un browser diverso da quello di default.

