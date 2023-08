Samsung propone demo di Galaxy Z Fold5 agli utenti con due iPhone

Alla stregua di iniziative già viste negli anni passati, Samsung ha predisposto un sito per gli utenti iPhone che permette a questi ultimi di simulare l’esperienza d’uso dello Z Fold5.

Il sito “Try Galaxy” consente a chi dispone di due iPhone di “trasformarli” in un Galaxy Z Fold5; quest’ultimo dispositivo, lo ricordiamo, è pieghevole: il display esterno (sulla cover) è da 6,2″, quello interno (da aperto) arriva a 7,6″.

Non è la prima volta che Samsung propone questo tipo di demo (lo aveva fatto nel 2021 permettendo ai possessori di uno smartphone Apple di provare direttamente a user experience di un Galaxy, che sia un S21 Ultra o un A21s) e da qualche tempo offre la possibilità di provare “trasformare” iPhone in Galaxy S23.

I due iPhone sono necessari per simulare i due diversi display: basta inquadrare il codice QR proposto qui, aprire il link da Safari, seguire le istruzioni e salvare il sito sulla home per ottenere in poco tempo l’esperienza dell’interfaccia Samsung direttamente sugli iPhone. Ovviamente non è possibile riprodurre tutto perfettamente ma la simulazione rende l’idea, con icone cliccabili, possibilità di richiamare menu delle impostazioni, fotocamera, alcune app, simulare la pressione dei tasti di navigazione, con l’obiettivo di fare ovviamente colpo sull’utente, nella speranza che abbandoni iPhone e passi al prodotto Samsung.

Galaxy Z Fold5 è proposto con prezzi di listino che partono da 1999,00 euro (versione con unità di archiviazione da 256GB); sono previsti sconti richiedendo la valutazione dell’usato. È disponibile in colorazioni “ispirate alla natura”: Mint, Graphite, Cream e Lavende