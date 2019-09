Come cancellare drive, chiavette USB e unità SSD in sicurezza

Esistono varie utility che consentono di recuperare file e cartelle cancellate per errore e, come probabilmente saprete, esistono anche software e servizi che permettono di recuperare interi dischi quando questi vengono inizializzati. Un lettore ci chiede un metodo per cancellare disco rigido, con un metodo che offra la certezza che i dati in esso presenti non possano in alcun modo essere recuperati.

Non c’è bisogno di ricorrere a utility dedicate poiché OS X integra quando necessario già di serie. L’applicazione Utility Disco consente di inizializzare tutti i dati su un disco o volume, impedendo se necessario il recupero dei dati con specifiche opzioni di sicurezza.

Dopo aver avviato Utility Disco è possibile selezionare il disco o volume nell’elenco che compare a sinistra della finestra, specificare formato e nome e fare click su “Inizializza” per cancellarlo velocemente. Selezionando la voce “Opzioni di sicurezza” è possibile determinare il modo in cui il disco o il volume selezionato viene inizializzato per impedire il recupero con applicazioni dedicate. Con le versioni più recenti di OS X le possibili voci sono (in ordine dalla più rapida alla meno rapida):

“Velocissimo”: inizializzazione veloce in modo non sicuro (l’inizializzazione è quasi istantanea ma è possibile recuperare partizioni, cartelle e file usando applicazioni di recovering);

“Singolo passaggio di zeri”: quest’opzione scrive un singolo passaggio di zeri sull’intero disco; le informazioni utilizzate per accedere ai file sono eliminate scrivendo una volta sulle zone dove erano presenti i dati;

“3 Passaggi compatibile con DOE”: scrive in due passaggi (due volte di seguito) dei dati casuali seguiti da un singolo passaggio di dati sull’intero disco.

“Standard 5220-22 M”: è uno standard del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti per l’inizializzazione sicura dei supporti magnetici. Scegliendo questa opzione le informazioni sono inizializzate sovrascrivendo sui dati 7 volte.

Scegliete queste opzioni solo e soltanto se volete evitare il potenziale recovering, perché altrimenti non fate altro che rallentare i tempi di inizializzazione. La cancellazione sicura dei dati è per molte aziende un’esigenza dettata dai numerosi requisiti di compliance definiti da varie norme (FISMA, HIPPA, SOX, FACT ACT, GLBA, leggi e provvedimenti specifici (del Garante sulla privacy). In caso d’inadempienza, si rischia di incorrere in pesanti sanzioni penali e civili, alle quali si aggiungono i danni di immagine e la perdita di fiducia di clienti e fornitori.

Per casi particolari esistono aziende che offrono persino servizi specifici che sfruttano software dedicati e per gli HDD persino un hardware ad hoc denominato “degausser”, un dispositivo hardware che distrugge rapidamente tutti i dati, anche su supporti danneggiati, mediante la generazione di un campo elettromagnetico. Il degausser impiega la tecnica di demagnetizzazione, rendendo inutilizzabile il disco.

