Anche l’app di Reddit copia senza motivo i dati negli Appunti di iOS 14

La funzione di iOS 14 (la cui prima beta è nelle mani degli svoli sviluppatori) che permette di capire quando un’app accede agli Appunti sta permettendo di scoprire varie app che, senza ragione apparente, copiano dati incollati nella memoria. L’ultima app beccata con le mani nella marmellata è Reddit. Sabato 4 luglio il sito Internet di social news, intrattenimento, e forum – dove gli utenti registrati (chiamati redditor) possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali – ha confermato il comportamento dell’app su iOS e iPadOS e fatto sapere che un fix è in arrivo.

Al pari di TikTok e altre app ancora nelle quali è stato individuato questo comportamento, iOS 14 ha permesso di scoprire gli accessi agli Appunti anche da parte di Reddit, accesso che avviene quando si digita qualsiasi cosa all’interno dell’app.

In una dichiarazione al sito The Verge un portavoce di Reddit ha spiegato: “Colleghiamo questo a una patch di codice nel sistema di composizione dei post che verifica la presenza di l’URL negli Appunti per suggerire il titolo del post tenendo conto del testo incollato nell’URL”. il portavoce di Reddit assicura che si tratta di un bug, non di qualche problematica legata alla privacy e che in alcun modo viene memorizzato o inviato il contenuto degli Appunti. Il codice con la funzionalità in questione è stato rimosso e l’app con integrato il fix dovrebbe essere disponibile entro il 14 luglio.

UPDATE: Seems like Reddit is capturing the clipboard on each keystroke as well 😕 Seeing the notification come up just as much. pic.twitter.com/nzbElmRG2a — Don 𝘧𝘳𝘰𝘮 urspace.io (@DonCubed) July 2, 2020

L’app di Reddit è solo l’ultima di una serie scoperte a copiare dati dagli Appunti. Anche LinkedIn ha questo strano comportamento. In attesa dell’arrivo di iOS 14 con il suo meccanismo che segnala i tentativi di accesso alla Clipboard, è bene non copiare dati sensibili in memoria o se serve farlo, dopo l’utilizzo cancellare gli Appunti (basta copiare un qualunque testo con pochi caratteri o altra cosa qualsiasi in memoria)

