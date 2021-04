Affascinati dai cani robot? Potete costruirli in formato ridotto con Indiegogo

Bittle è un cane-robot di piccole dimensioni, un progetto presentato sul sito di crowdfunding Indiegogo e presentato come perfetto per il mondo STEM (le discipline scientifico-tecnologiche: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e per chi ama i “giocattoli” tecnologici in generale.

Il giocattolo in questione (anche se è riduttivo chiamarlo giocattolo ed è oltre tutto pensato per gli adulti), arriva in un kit da montare ed è un concentrato di tecnologia per gli appassionati del settore. È un cane-robotico molto agile e si ispira al più costoso Spot (che arriva a 63.000$ e dunque non è certamente adatto a tutte le tasche).

Spot (qui i vari dettagli) si assembla alla stregua di come è possibile fare con i lego, e può essere animato scaricando sorgenti open source per sviluppatori da GitHub e grazie ai quali è possibile predisporre varie abilità, un po’ come si fa con le skill di Amazon È possibile “iniettare” funzionalità di IA (intelligenza artificiale) montando un Raspberry Pi o altri dispositivi/chip per l’IA e connessioni cablate o wireless.

Le possibilità secondo gli ideatori sono infinite e la piattaforma open-source rende possibile fare di tutto, grazie anche al fatto che appoggia ad una scheda Arduino alla quale è possibile collegare vari sensori e aggiungere funzioni e capacità sensoriali di tutti i tipi. Il cane-robot può essere espanso sia lato software, sia lato hardware con vari moduli. Le gambe offrono nodi robusti (nove giunti, due per arto) e sono in grado di orientarsi in più direzioni permettendo di sopravvivere a schiacciamenti e urti, così come di rialzarsi in caso di caduta o se il dovesse cadere o ribaltarsi. Si sono nove giunti (due per arti e uno per la testa). Tra i sensori di serie, troviamo una videocamera (montata sulla testa) ad alta sensibilità e in grado di seguire oggetti. È possibile analizzare vari dati (che gli utenti possono elaborare via internet) e fare prendere varie decisioni in base all’oggetto che si ha davanti.

La batteria dura fino ad un’ora di camminata. Su Indiegogo è possibile finanziarie il progetto. Con 250$ (il 15% in meno rispetto a quanto costerà il prodotto finale) è possibile prenotare il kit base, con spedizioni previste per maggio 2021.